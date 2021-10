Die Ansichten eines Poeten

Erst waren die Menschen dran, dann die Natur. Aber immer wollte er es festhalten, „das Besondere“. Und zwar mit der Kamera.

Denn: „Die Kamera hat mir erst ermöglicht, auf Menschen zuzugehen“, erinnert sich Didi Sattmann. Der heute 70-Jährige, der in der Steiermark aufwuchs und seit Jahrzehnten im Weinviertel lebt, war ein „traumatisierter Bub“, auch wegen seiner „hochgradigen Hörbehinderung“. Bis der damalige Jus-Student mit einem Schulfreund, einem Journalisten, zu einem Termin mitging – und sein erstes Foto machte. Und mit Autor Christoph Ransmayr kurz darauf schon sein nächstes Foto, von einem Maler.

„Das hat mich so fasziniert“, erzählt Didi Sattmann und rührte fortan sein Jus-Studium nicht mehr an. Statt dessen begann er, der auch schon als Fensterputzer, Stahlkocher oder Kranfahrer gejobbt hatte, „wie besessen Menschen zu fotografieren“. Künstler vor allem, Freunde, auch Politiker.

Die Natur ist etwas Heiliges für mich Didi Sattmann

36 von ihnen hängen seit vergangener Woche in St. Pölten, hoch über dem Landhausplatz, in der sogenannten Ausstellungsbrücke. Hermann Nitsch und Christian Ludwig Attersee, Erwin Pröll mit Leberkässemmel, Adolf Frohner mit Pflaster, Renate Bertlmann mit Lampen, Carl Wilfing mit Rahmen. Schwarz und Weiß sind die, persönlich und ironisch, und mit Holz umrahmt. „Oft“, erzählt Didi Sattmann, „hab’ ich auch ein paar Wochen mit den Künstlern verbracht – und 1.000 Fotos gemacht.“

Das ist jetzt vorbei. Denn: Den Menschen sei er ohnehin fast 30 Jahre lang mit der Kamera begegnet. Vor fünf Jahren habe er die Kamera aus der Hand gelegt, so der Fotograf und Autor. Und statt dessen das Handy vors Auge gehalten. Und: in die Natur. Zum Beispiel vor ein rotes, „weinendes“ Blatt auf moosgrünem Grund. Das war das erste seiner „Challenges“. Die schauen genau hin, statt weg („das wär’ auch mein Motto“). Auf Blättergerippe auf dem Asphalt, auf Plastikschnüre im Gras, auf Zigarettenstummel im Sand, auf Plastikkühe vor Betonwänden.

Eine „sanfte Botschaft“ sei das, die „niemanden belehren und nichts besser wissen will“. Aber: „Die Natur ist etwas Heiliges für mich“, so Sattmann. Und das, was er so findet und festhält, ein Hinweis auf die „Achtlosigkeit“. Was bei ihm als Nächstes kommt? „Ich möchte ein Buch schreiben. Der Arbeitstitel ist: ‚Hinter der Linse‘.“

www.ausstellungsbruecke.at