Was Kabarett ist? Wenn einer redet und die anderen lachen. Oder: Wenn zwei reden und die anderen lachen. Oder auch: Wenn die anderen nur zuhören. Und irgendwann dann auch noch lachen. Nicht, weil der Witz so lustig war. Sondern weil die zwei, die da reden, einfach komisch sind. Weil die zwei, die da reden, schon wieder zwei andere sind, kaum hat man sich an die ersten gewöhnt. Und schon wieder woanders sind, kaum hat man einmal kurz weggeschaut. Am Lagerfeuer, im Zugabteil, am Totenbett.

Dort reden Robert Blöchl und Roland Penzinger über das Leben, die Liebe und andere Banalitäten. Und das so banal und so genial, dass man sich fragt, warum dieses grandiose Pärchen selbst bei der NÖ-Premiere ihres achten (!) Programmes in der St. Pöltner Bühne im Hof noch immer als Geheimtipp gilt.

Zwei Männer, drei Sessel – und eines der grandiosesten Kabaretts seit Jahren!

Zu sehen sind BlöZinger demnächst in Wien, in Düsseldorf oder in Mainz. Und am 14. März im Stadtsaal Berndorf, am 15. März im Donauhof in Zwentendorf oder am 27. April in der Kulturmü in Hollabrunn.

www.bloezinger.at