Die Liebe gab es schon. Den Wahnsinn auch. Und Neuland gab es immer wieder, wenn St. Pöltens Barockfestival seine Pforten öffnete. Heuer, nach 14 Saisonen und einem Jahr (Pandemie-)Pause, hat Festival-Leiterin Caroline Berchotteau die Magie von 5. bis 19. Juni an die Traisen eingeladen. Und dazu noch jede Menge alte – und ganz neue – Töne.

Zum Aufwärmen (oder auch zum Einspielen) packt Marco Ambrosini da schon diesen Samstag seine Nyckelharpa in St. Pöltens (noch nicht renovierter) Synagoge aus, um von der Renaissance bis zum Jazz zu reisen. Vom „Reigen“ und einem „überaus schönen Tod“, nein: „Lied“ erzählt Puppenspieler Christoph Bochdansky vier Tage später mit drei Tänzern und zwei Musikern in der Bühne im Hof, bevor ein Jongleur und ein Cellist wieder in der Synagoge an „magic“, also: „Magie“ glauben und ein Serpent auf den Balkan reist.

Fliegende Töne und magische Reisen

Am Samstag darauf gibt’s dann ganz neue Magie, wenn Grenzgänger und (Jazz-)Pionier Mathias Rüegg erst seine Einsamkeits-Miniaturen, die „Solitude Diaries“ aus 2020, dann seine Händel-Arrangements für und mit Sängerin und Flötistin Lia Pale in die Synagoge bringt. Das Barock auf den Orient lassen Bass und Laute am 17. Juni aufeinander treffen, Spaniens Vihuela bitten Armonía Concertada am 18. Juni vor den Vorhang. Und wie die „neue Musik“, die „nuove musiche“ klingt, das gibt’s zum Festivalabschluss am 19. Juni mit Tenor Riccardo Pisani und dem Ensemble Ricercare Antico zu hören.

Neun Konzerte, sechs davon mit jeweils zwei Beginnzeiten, hat das Barockfestival 2021 im Programm, darunter auch eine (magische) Uraufführung. Denn, so das diesjährige Motto: „Believe in magic“, also: „Glaube an die Magie“.

