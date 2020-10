Es gibt wohl viele Anekdoten, die Thomas Jorda trefflichst beschreiben würden. Dass er einer Kollegin zum „langweiligsten Bildtext des Jahres“ gratuliert hat, gehört dazu. Und trotzdem, oder gerade deshalb, war er vielen jungen Journalistinnen und Journalisten ein guter Lehrherr. Seine Erfahrung gab er später als Leiter der NÖN-Akademie weiter.

„Fortiter in re, suaviter in modo“ – also unbeirrbar in der Sache, aber sanft im Verfahren. Das persönliche Lebensmotto von Thomas Jorda trifft es auf den Punkt. Und genau diese Eigenschaften gehen uns seit Montag der Vorwoche ab.

In seinem Büro im Pressehaus St. Pölten brennt ein Licht. Die Räumlichkeiten, in denen er ab 1991 tätig war, hat er im April des Vorjahres verlassen, weil ihn eine Krebserkrankung zur Operation zwang. Er selbst hat nie daran gezweifelt, wieder zurückzukommen. Das Schicksal aber hat es anders gemeint. Obwohl er nie aufgegeben hat.

Auch wir waren frohen Mutes, als „Jordi“ letztes Jahr am Heiligen Abend „sein Projekt“, die „Licht ins Dunkel“-Aktion der NÖN, im ORF präsentierte – gewohnt souverän, authentisch und humorvoll. So scherzte er wenige Wochen nach seinem 60. Geburtstag, dass für seine eben geborene Enkeltochter noch immer ein Name gesucht werde.

Matilda, wie er uns dann im neuen Jahr verriet, war für den Opa in ihren ersten Lebensmonaten wohl das größte Geschenk. Thomas war ein Familienmensch.

Erinnerungen mit Herz und Humor: Thomas Jorda mit Bühnen-Doyen Otto Schenk beim Startreff im NÖ Pressehaus im Oktober 2011. Treffen mit Hut und Krawatte: Thomas Jorda mit Yoko Ono bei der Eröffnung ihrer Retrospektive in der Kremser Kunsthalle im Oktober 2013. Die Anfänge seiner NÖN-Ära: Thomas Jorda (zweite Reihe ganz rechts) mit dem Team der Badener NÖN-Redaktion im Jahre 1986. Theater, Theater: Thomas Jorda (ganz links) mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ-Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl, Schauspielerin und Gutenstein-Intendantin Andrea Eckert und Theaterfest-Obmann und Staatz-Intendant Werner Auer mit NÖN-Kultursommerguide 2018. Thomas Jorda mit Schauspielerin Erika Pluhar Für den guten Zweck: Thomas Jorda (zweiter von rechts) mit ORF-NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler, „NÖ heute"-Moderatorin Nadja Mader und ORF-NÖ-Radio-Programmchef Karl Trahbüchler bei der „Licht ins Dunkel"-Gala im ORF Landesstudio am St. Pöltner Radioplatz. Große Oper: Thomas Jorda (ganz links) mit Opern-Star Daniela Fally und Klosterneuburg-Intendant Michael Garschall 2017. Im Gespräch: Thomas Jorda mit Schauspieler und Laxenburg-Intendant Adi Hirschal. Bei der NÖN-Leopold-Gala: Thomas Jorda (ganz links) mit Schauspiel-Legende Waltraut Haas, Theaterfest-Obmann Werner Auer und Schauspielerin und Laudatorin Andrea Eckert. Im Hof: Thomas Jorda (ganz links) mit Autor und NÖN-Leopold-Preisträger Felix Mitterer und NÖ-Volkskultur-Geschäftsführerin Dorli Draxler. Mit Musik: Thomas Jorda (rechts) mit Tonkünstler-Chefdirigent Yutaka Sado. Mit dem NÖN-Leopold im Gepäck: Thomas Jorda mit Film- und Fernseh-Star Karl Merkatz in dessen Haus in Salzburg im November 2015. Noch ein NÖN-Leopold: Thomas Jorda (ganz rechts) mit NÖN-Leopold-Preisträger, Geiger und Allegro-Vivo-Gründer Bijan Khadem-Missagh und NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl. Thomas Jorda mit Opernsängerin Daniela Fally. Thomas Jorda mit Opernsängerin Daniela Fally.

Stets treu war er auch der NÖN. Bereits mit 18 schrieb er neben seinem Jus- und Theologie-Studium als freier Mitarbeiter für die Badener Ausgabe. Nach einer Anstellung als Religionslehrer an der HAK wechselte er 1986 fix zur NÖN. Zuerst als Badener Redaktionsleiter, dann führte ihn sein Weg nach St. Pölten, wo er das Kulturressort leitete und 2005 zum Chefredakteur-Stellvertreter aufstieg.

Thomas war nicht nur sehr belesen, sondern trat auch selbst als Buchautor in Erscheinung, etwa 2007 mit „Lasst mich auch den Löwen spielen“ über die NÖ-Sommertheater.

2014 wurde er mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ ausgezeichnet. Das NÖN-Team hat mit Thomas Jorda nicht nur einen Freund verloren, sondern „seine“ Edelfeder, die nie um eine Meinung verlegen war. Deshalb wollen wir an dieser Stelle noch einmal „Danke“ sagen. „Mach‘s gut, Thomas“.