Sommertheater: Was jetzt kommt und was schon läuft

WAS JETZT KOMMT: In der Wachauarena zu Füßen der Melker Stiftskirche ziehen ab 14. Juni „Kassandra und die Frauen Trojas“ bei Alexander Hauer ein. Und feiern mit dem gleichnamigen Auftragswerk von Magda Woitzuck und in der Regie von Christina Gegenbauer Uraufführung. Gespielt wird bis 29. Juli, 20.15 Uhr. www.sommerspielemelk.at

In Badens frisch renovierter Sommerarena gibt sich bei Michael Lakner ab 16. Juni Franz Lehárs „Graf von Luxemburg“ die Ehre. Gespielt wird bis 20. August, 19.30 Uhr. www.buehnebaden.at

Im Hof der Franzensburg mitten im Laxenburger Schlosspark singt Adi Hrischal ab 18. Juni „All We Need is Love“ von Christian Deix und Olivier Lendl. Gespielt wird bis 20. August, Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr. www.kultursommerlaxenburg.at

WAS SCHON LÄUFT: Im Schlosshof von Sitzenberg treibt bei Martin Gesslbauer noch bis 25. Juni Calderòns von Hugo von Hofmannsthal bearbeitete „Dame Kobold“ ihr Unwesen. www.sommerspiele.schloss-sitzenberg.at

Und mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ – und Karl Grubers LKW – sind David Czifer und Max Mayerhofer mit ihrem Lastkrafttheater noch bis 5. Juli in ganz Niederösterreich on Tour. Orte und Termine und mehr unter: www.lastkrafttheater.com