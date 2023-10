Musikschulen: Dialog und Information als Antwort auf neue Ängste

Noch ist nichts fix. Denn: Nachdem sich Gemeinden, Städte und Gewerkschaft „nach monatelangen Verhandlungen“, so Gemeindebund-Präsident Hannes Pressl, auf ein neues Dienstrecht für NÖs Gemeindebedienstete geeinigt haben, liegt dessen Entwurf nun auf dem Tisch. Betrifft auch Niederösterreichs rund 2.300 Musikschullehrerinnen und -lehrer. Und hat gleich zu Beginn der Begutachtungsfrist für den ersten „Hilferuf“ gesorgt.

Der kommt vom Musikschulausschuss in der Younions-Gewerkschaft. Ging in einem offenen Brief an ÖGB und Arbeiterkammer, an Bildungsdirektion, Musik- und Kunst Schulen Management und Elternvereine. Und spricht nicht nur von „größter Not“, sondern auch von „katastrophalen Verschlechterungen für die Lehrkräfte“, von „unbezahlten Pausen“, „gestrichenen Fahrtkostenzuschüssen“, ungerechter Bezahlung und von der Angst vor „riesigen Musikschulverbänden“. Auch NÖs Grüne sehen im vorliegenden Entwurf „Fallstricke“ und befürchten „massive Engpässe“ in der Lehre, so auch Landtagsabgeordneter Georg Ecker.

Für NÖs Gemeindebund stehen im Dienstrechtsentwurf, der ja „für alle rund 20.000 Gemeindebedienstete“ gelte, „konkrete Verbesserungen“, wie „höhere Einstiegsgehälter“ oder „bezahlte Pausen“. Auch sei man, so Pressl, etwas „verwundert, dass wir offen und ehrlich verhandeln, Vieles ausräumen und am übernächsten Tag die gleichen Sorgen in einem offenen Brief lesen müssen.“ Man sei nach wie vor „dialogbereit“ und nehme konstruktive Kritik auf. Weil: „Es geht uns darum, Musikschulen auch langfristig mit hoher Qualität führen zu können.“

In NÖs Kultur.Region, unter dessen Dach NÖs 127 Musikschulen organisiert sind, sieht man in Sachen Dienstrecht ganz klare Kompetenzen. „Das ist Sache der Gemeinden“, so Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber, für den das zugehörige Dienstrechts-Gesetz, das noch aus 1976 stammt, ohnehin längst überarbeitet gehöre. Etwas Anderes sei das neue Musikschulgesetz, in dem es auch um Standortgrößen und Ähnliches gehe. „Das sind“, hält Lammerhuber fest, „zwei Paar Schuhe“. Und das neue Musikschulgesetz darüberhinaus noch gar nicht in Begutachtung.

Führt seit Montag die Geschäfte von Niederösterreichs Musik und Kunst Schulen: Tamara Ofenauer-Haas. Foto: Franz Gleiß

Bei NÖs Musik und Kunst Schulen Management (MKM) nehme man „die Anliegen und Anregungen sehr ernst“ – und bis 16. Oktober auch direkt entgegen. Außerdem wolle man bis zum Ende der Begutachtungsfrist am 23. Oktober mit Info-Veranstaltungen für „transparente Kommunikation“ sorgen. Und das auch gleich unter einer neuen, operativen Geschäftsführerin: der Fladnitztaler Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas, die Michaela Hahn mit Oktober nachfolgt.