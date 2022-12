Initiative der Frauenbewegung brachte Rekord an Geschenken

Werbung

„Wir wollen einsamen und oft verachteten Menschen besondere Wertschätzung zukommen lassen und so Gottes Liebe für alle Menschen verkünden“, erklärt Katharina Kratochwill von der Katholischen Frauenbewegung (kfb). Heuer war die Weihnachtspackerl-Aktion der kfb so besonders erfolgreich: Exakt 4.354 Weihnachtspackerl haben Pfarrgruppen der kfb für einsame Menschen verpackt und gesammelt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Das stärkste Jahr zuvor war 2020 mit 4.262 Packerln.

Heuer gingen unter anderem 450 Geschenke direkt ins Landesklinikum Mauer und 200 an das Therapiezentrum Ybbs. Ebenso bekommen wieder Gefangene in St. Pölten, Krems und Stein Pakete, von Gewalt betroffene Frauen in den Frauenhäusern St. Pölten und Amstetten, wohnungslos gewordene Menschen, Flüchtlingsfamilien und geflüchtete Frauen sowie not-untergebrachte Menschen.

Die Weihnachtspackerl werden einerseits durch Spenden von Pfarrmitgliedern ermöglicht, andererseits durch Initiativen von kfb-Gruppen, Pastoralassistenten und Pfarrgemeinderäten.