Blasmusikverband mit sechs neuen Dirigenten

Der Lehrgang startete bereits 2021 und wurde mit zwei Modulen zu je drei Tagen in den Proberäumen der Militärmusik Niederösterreich abgehalten. Dabei fungierte die international renommierte Dirigentin Andrea Šolar aus Slowenien als Referentin und die Militärmusik Niederösterreich war in gewohnter Weise als Kursorchester engagiert.

Im Haus der Musik in Grafenwörth stand nun das Abschlusskonzert auf dem Programm. Mittels einer Lehrprobe am Vormittag und dem Abschlusskonzert am Nachmittag konnten die Ausbildungsinhalte, wie zum Beispiel vertiefender Unterricht in Analyse, Probentechnik, Dirigiertechnik und Orchesterpraxis perfektioniert und der Jury und dem Publikum präsentiert werden.

Der Bewerb

Thomas Wurm (Stadtkapelle Retz) war als Erster an der Reihe und dirigierte die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven / Arr. Armin Suppan.

Danach war Klemens Stiefsohn (Musikverein Ober-Grafendorf/St.Margarethen) mit Danzon Nr.2 von Arturo Marquez / Arr.: Oliver Nickel am Dirigentenpult.

Weiter ging es mit Stefan Stift (Musikverein Röschitz) und Extreme Beethoven von Johan de Meij.

Nach der Pause dirigierte Robert Eigner (Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung) die Wilhelm Tell – Ouvertüre von Gioachino Rossini / Arr.: Mathias Höfert.

Florian Stiefsohn (Musikverein Prinzersdorf-Markersdorf) imponierte mit der Interpretation von Godzilla Eats Las Vegas! Von Eric Whitacre

Das Konzert beschloss Landeskapellmeister-Stv. Thomas Maderthaner (MusikkapelleWindhag) mit der Fourth Symphony - I. Elegy – II. Intermezzo – III. Tarantella von Alfred Reed.

Prominente Jury

Alle sechs Kandidaten konnten die Fachjury überzeugen. Diese Jury, unter der Leitung von Bundeskapellmeister-Stellvertreter Thomas Ludescher, setzte sich weiters aus Militärkapellmeister Adolf Obendrauf, Bundeskapellmeister-Stv. Herbert Klinger, Hannes Reigl und Landeskapellmeister Manfred Sternberger zusammen.

Landeskapellmeister Manfred Sternberger bedankte sich beim Musikverein Engabrunn für die organisatorische Unterstützung und begrüßte die Ehrengäste, darunter der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes und Bürgermeister von Grafenwörth Alfred Riedl, NÖ-Militärkommandant Martin Jawurek, Bundesrätin Doris Hahn, den Bürgermeister von Obergrafendorf Rainer Handlfinger, Rafael Ecker vom Musikschulmanagement NÖ und den Landesobmann des NÖBV Bernhard Thain.

Dank an die NÖ Militärmusik

Thain betonte bei seiner Ansprache die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Militärmusik Niederösterreich und verwies auch auf das Jahr der Jubiläen in dem nicht nur der NÖBV sein 70-jähriges Bestehen feiert, sondern auch das Land Niederösterreich sein 100-Jahr-Jubiläum.

Die Ergebnisse:

Thomas Wurm: Guter Erfolg

Klemens Stiefsohn: Guter Erfolg

Stefan Stift: Sehr guter Erfolg

Robert Eigner: Guter Erfolg

Florian Stiefsohn: Ausgezeichneter Erfolg

Thomas Maderthaner: Ausgezeichneter Erfolg

Wichtige Termine:

Die weiteren Highlights in diesem Jahr werden die Gründungsfeier 70 Jahre NÖBV am Sonntag, den 21.08.2022 in St. Valentin, die Landeswertung Musik in Bewegung am Samstag, den 27.08.2022 in Zwettl und der Ball der Blasmusik am Samstag, den 19.11.2022 in Wieselburg sein.

