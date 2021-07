Als Begründung genannt wurden seitens des Rathauses vor allem Bedenken wegen der Delta-Variante des Coronavirus. "Die Gesundheit von Besuchern und Bevölkerung geht vor", wurde betont.

Festgehalten wurde vom Sprecher aber auch, dass das seitens der Veranstalter vorgelegte Sicherheitskonzept "ausgezeichnet" gewesen sei. Rechtlich wird die Absage auf einer Verordnung fußen, die von der Stadt erlassen wird und am 28. Juli in Kraft treten soll. Sie wird bei mehr als einen Tag dauernden Outdoor-Veranstaltungen eine Kapazitätsbegrenzung von 3.000 Personen vorsehen.

Der Veranstalter betonte am Freitagvormittag in einer Presseaussendung: "Wir haben alles versucht! Gekämpft, gemeinsam endlich wieder mehrere Tage und Nächte feiern zu können, neue Freundschaften zu schließen, den chilligsten Badeurlaub an der Traisen zu verbringen und den grauen Alltag in jede Menge Farbe zu tauchen. Wir sind an unsere Grenzen gegangen, um die schönste Reunion des Jahres zu ermöglichen."

Es sei jedoch nun "traurige Gewissheit, dass wir allen Bemühungen zum Trotz und mit dem strengsten COVID-19-Konzept von ganz Österreich, den Konflikt mit dem Virus abermals nicht gewinnen können".

Die Lage sah zunächst anders aus, wir hatten berichtet:

