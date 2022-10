Badener Filmemacher halbes Jahr in Ukraine: „Wahrheit stirbt zuerst“

Werbung

Mut kann man nicht kaufen – sagt man so locker. Mut hat man, sagt man ebenso locker. Der Filmemacher und Kameramann Frederick Füssel dürfte ein bisschen mehr als andere Menschen davon haben. Man muss schon mutig sein, als Zivilist alleine in ein Kriegsgebiet zu fahren, um dort eine Dokumentation zu drehen.

Füssel hat dies getan, er hat sich mitten ins Kriegsgeschehen in die Ukraine vorgewagt. Aber nicht, um Sensationsbilder für große Fernsehstationen zu liefern, sondern, um eine stille, und aus diesem Grund sicherlich beeindruckendere Dokumentation zu liefern. Bilder einzufangen, die nicht den nackten Tod und die blanke Zerstörung schonungslos zeigen, aber trotzdem davon berichten. Man müsse keine im Kriegsgeschehen gefallene Menschenkörper zeigen, um die Kriegsdramatik zu dokumentieren.

Der Filmemacher war gerade in Costa Rica, als ihn zu Kriegsbeginn im März ein Anruf erreichte, ob er nicht in die Ukraine fahren wolle. Er entschied sich, zu fahren, aber auf eigene Faust, und er begann zu recherchieren, wie er so nah wie möglich an die Front kommen könnte. Er hat mit hochrangigen Militärleuten Kontakt gefunden und hat es tatsächlich geschafft, bei der Armee eine Akkreditierung zu bekommen: „Ich wollte da hin, wo der Krieg ist“, ich lief einfach hinter den Soldaten her und filmte.“

„Ich wollte da hin, wo der Krieg ist“

Zuerst war er in Kiew, von dort ging es immer weiter hinaus an die Front.

Angst? Nicht, dass er keine hatte, aber die kam nur auf, wenn er nicht drehen konnte, wenn er in einem Keller saß, an einer Salami und einem Stück Brot nagend und wartend, dass das Donnern der Bomben über seinem Kopf wieder ein Ende findet oder zumindest leiser wird. Wenn das Bombenrumpeln dann wieder abebbte, dann war er schon wieder unterwegs mit seiner Kamera auf der Schulter und dokumentierte das Geschehen rund um ihn, das auch mehr als skurrile Episoden kennt: Zum Beispiel, wie plötzlich in einem zerbombten dörflichen Ort, ein kleiner Lebensmittelladen offen hatte. Das Leben versucht sich immer wieder aufs Neue zu normalisieren. Krieg hin oder her. Es gab sogar Hotelzimmer in Kiew, das Handy ging, die Supermärkte hatten in den Städten teilweise offen und in Kiew sah er viele Frauen, wie sie für die Soldaten an der Front kochten. Es gibt auch im Krieg einen Alltag und die Soldaten waren Füssel dankbar, dass jemand da ist und diesen Alltag festhält: „Ich war willkommen bei den Soldaten und es haben sich Freundschaften entwickelt.“

Füssel wollte über Alltag der Soldaten berichten

Der Schrecken eines Krieges ist nämlich schnell wieder vergessen bzw. verschanzt sich die Wahrheit hinter vielen Lügen und Propaganda, die es in einem Krieg immer auf beiden Seiten gibt: „Ich wollte mehr über den Zusammenhalt der Soldaten, über deren Alltag berichten, nicht über Folter und Vergewaltigung, darüber berichten eh alle und außerdem führt es nur zu noch mehr Hass, das hilft doch niemandem.“ Für Füssel war es das Wichtigste, keine Partei zu ergreifen, weil, „im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit“, viel wichtiger sei es, zu zeigen, wie es ist. Und mit dieser Einstellung wurde er von den ukrainischen Soldaten akzeptiert und konnte hautnah dabei sein und ein unwiederbringliches Zeitdokument schaffen.

Nach einem guten halben Jahr ist Füssel wieder in Baden und genießt die Ruhe und vor allem den Frieden in seiner Heimat. Derzeit wird sein Filmmaterial von einem Cutter in Kiew geschnitten. Mit seiner 94-minütigen Doku möchte Füssel zuerst bei Filmfestivals, dann im Kino und im TV vertreten sein, um so einer breiten Öffentlichkeit einen weiteren sinnlosen Krieg zu zeigen. Ob man seine Doku auch einmal in Baden sehen wird? Vorstellen könne er es sich…