„Wer hat Angst vor Braunau?“ sorgt für Diskussionen

Als der gebürtige Salzburger Regisseur Günter Schwaiger 2018 mit den Arbeiten zu einem Film über das polarisierende Geburtshaus Hitler in Braunau begann, hatte er eine Dokumentation über einen positiven Aufarbeitungsprozess der NS-Zeit im Sinne. Diese Bild änderte sich jedoch während der Dreharbeiten.

Der Film „Wer hat Angst vor Braunau“ hat bereits jetzt schon Einiges bewegt, er sorgte für Diskussionen in Österreich und hat Presseberichte von Asien bis Lateinamerika ausgelöst. Mittlerweile gibt es sogar neue Ideen für die Nachnutzung des Hauses. Der Film, der seit 1. September in den österreichischen Kinos läuft, wird heute um 18:30 Uhr, bei Anwesenheit des Regisseurs in St. Pölten im Cinema Paradiso gezeigt.

Film erzählt von offenen Türen, die wieder verschlossen werden

In dem Gebäude, in dem Hitler 1889 geboren wurde, war eine Zeit lang die Lebenshilfe, ein Verein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen untergebracht. Dieser zog jedoch 2011 aus, weil die Eigentümerin des Hauses es nicht barrierefrei umbauen wollte. Kurz vor den Drehbeginn war das Haus von der Republik Österreich enteignet worden. Als Schwaiger die Dreharbeiten zu seinem Film 2018 startete, wollte er eigentlich die Lebenshilfe bei ihrem Wiedereinzug ins Haus begleiten. Doch 2019 verkündete das Innenministerium, dass in das Haus in Braunau nach einem Umbau eine Polizeistation einziehen werde.

Günther Schwaiger hat in seinem Film „Wer hat Angst vor Braunau?“ nicht nur Regie geführt, sondern auch gefilmt. Foto: VICO, VICO

Warum soll das Geburtshaus Hitlers neutralisiert werden, warum will man die Vergangenheit vergessen? Diese Frage stellte sich Regisseur Günter Schwaiger bei seinen Dreharbeiten. „Desto weiter der Film vorangeschritten ist, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass die Vergangenheit vor uns verschlossen wird“, sagt der gebürtige Salzburger, der lange in Spanien gelebt hat, gegenüber der NÖN. Das wolle er auch mit dem Film zeigen. Fünf Jahre lang begleitet er mit der Kamera die Entwicklungen rund um die Nachnutzung von Hitlers Geburtshaus und beschäftigte sich im Zuge dessen auch damit, was in seiner eigenen Familie während der NS-Zeit und danach passiert ist.

Keine Angst vor der Vergangenheit

Mit einem sehr persönlichen Blick hinterfragt Schwaiger in seinem Film Klischees, wie den Status von Braunau als den „Geburtsort des Bösen“, und wie die Bewohnerinnen und Bewohner mit diesem Stigma umgehen. Die Angst vor Braunau werde von außen gemacht, sagt der Regisseur gegenüber der NÖN und führt aus: „Die eigentliche Angst ist, die Wahrheit über die eigene Familie zu erfahren.“ Anstatt sich selber in den Spiegel zu schauen, werde diese Angst auf den Ort Braunau projiziert. Dabei sei die Angst sicher nicht in Braunau selber, so der Regisseur.

Zeitzeugin Lea Olczak zeigt Fotos von ihren Eltern. Foto: Dim Dim Film, Dim Dim Film

Er sieht, dass die Tätergeschichte überall präsent sei und uns immer wieder einhole. Vor allem der lokalen Bevölkerung in Braunau aber auch in anderen Teilen Österreichs spricht Schwaiger eine wichtige Rolle zu. „Jede kleine Stadt, jeder Ort und jede kleine Gedenkstätte helfen, mit der Geschichte besser umgehen zu lernen.“ Man müsse das den Leute vor Ort auch zutrauen, denn Aufarbeitung sollle nicht nur von oben, aus der Hauptstadt kommen, sagt Schwaiger.

Neue Pläne für das „Hitler-Haus“

Für das Geburtshaus Hitlers in Braunau schlägt er vor, die Tür zu öffnen, anstatt sie zu schließen und die lokale Bevölkerung zu fragen, welche Nachnutzung sie für richtig halten. Es solle nicht über ihre Köpfe der Menschen hinweg zu entscheiden werden, denn das Thema betreffe alle.

Und durch die vielen Diskussionen gibt es nun neue Idee zur Nachnutzung. Die Pläne von der Braunauer Initiative „Diskurs Hitler Haus“ sollen am 13. September in Linz präsentiert werden. Was sein Film ausgelöst hat, sei nicht geplant gewesen, so der Regisseur, aber „Wenn damit etwas in Bewegung geraten ist, ist es wunderbar“, sagt er. Der Kern des Films sei es nämlich Türen zu öffnen, sich selber und der eigenen Geschichte gegenüber. Dabei betont Schwaiger: „Es geht nicht um Schuld sondern um Erkennen und Verstehen: Was ist in uns von dieser Vergangenheit heute noch da?“

An welchen Terminen der der Film in St. Pölten zu sehen ist, findet man online. In Krems spielt es ihn am 17. September um 17:30 Uhr im Kino im Kesselhaus.