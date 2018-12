Die Nase an der (St. Laurenzer) Donaulände kennt fast jeder. Die Bühne überm (Lunzer) See auch. Aber dass in NÖs öffentlichem Raum auch Affen denken (in der Tullner Au), Zwiebeln blühen (in Unterstinkenbrunn), Kugeln wachsen (am Langenloiser Käferberg), Kartoffeln schlafen (bis 2016 auf einem Stronsdorfer Acker), Namen zwischen Gräsern wurzeln (am Kremser Friedhof) oder Katzen auf Mäuse lauern (beim Großmugler Kindergarten) weniger.

Über 500 solcher Kunstprojekte hat man seitens des Landes seit 1988 verwirklicht. Die wichtigsten haben Katharina Blaas, Brigitte Huck & Susanne Neuburger jetzt erstmals in einem 407 Seiten starken Kompendium zusammengefasst – mit Bildern, Texten, Hintergründen und einer Liste temporärer Projekte. Beeindruckend! -mf-