Wenn die grünen Grafiken der Zahlen und Muster sowie die pulsierenden Sounds von fünf Commodore-Computern aus dem Jahr 1980 zum Leben erwachen, dann verschwimmt die Wahrnehmung dessen, was vom Menschen und was von der Maschine erzeugt wurde. Das schafft Robert Henke mit seiner Soundperformance „CBM 8032 AV“, die er am 1. Mai im Audimax der Donau-Universität Krems aufführen wird.

Doch das ist nur ein Highlight des Donaufestivals 2020 in Krems und Umgebung. Ein anderes ist der Soundtrack zur TV-Miniserie „Chernobyl“ von Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir, für den das Festival bis hin zum AKW Zwentendorf erweitert wird. Neben Künstlern, die ihre Donaufestival-Premiere feiern, kommen auch alte Bekannte zurück. Wie beispielsweise Ariel Efraim Ashbel and Friends, die dieses Jahr ihr Werk „Fire Walk With Me“ in der Kremser Dominikanerkirche uraufführen.

„Beim Donaufestival interessiert uns nicht die Überflüssigkeit oder der Ersatz des Menschen, sondern diese Verwobenheit“, erzählt Thomas Edlinger, künstlerischer Leiter des Donaufestivals, das von 24. bis 26. April und 30. April bis 2. Mai stattfindet. Und das Programm widerspiegelt mit seinen unterschiedlichen Künstlern und Darbietungsformen diese Verstricktheit von Technologie und Natürlichem.