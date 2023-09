Domplatz St. Pölten: Wo der heilige Florian badet(e)

NÖN: Diesen Samstag, drei Wochen nach seiner Eröffnung, wird St. Pöltens neu gestalteter Domplatz wieder bespielt. Aber diesmal kommt weder ein Orchester noch andere Stars. Sondern: moderne Kunst. Was kommt denn da?

Christian Philipp Müller: Was Großes, nicht was Diskretes, eine Aufforderung, ein Auslöser – und auch ein Treffpunkt.

Ronald Risy: Es ist nichts Altes, es ist etwas, das Bezug nimmt auf das, was hier war.

Und was war hier? Und: Wo ist hier? Am ganzen Platz?

Müller: Nein, der Platz ist ja riesengroß. Und das ist auch kein einfacher Platz, da gibt es nichts, was einen aufhält. Auf diesen 5.700 Quadratmetern wollte ich eine Oase errichten oder eben einen Treffpunkt, einen intimen Ort – das ist das, was dieser Platz braucht.

Risy: Und hier, im Bereich der Nordseite, wo wir jetzt die Betonplatte mit dem Kirchenumriss haben, war ein römisches Badehaus, das Teil des Verwaltungszentrums war. Das war der Sitz des zivilen Statthalters. In dem gab es auch ein Badehaus, daneben einen großen Saal mit einer Apsis für Gäste und einen Trakt mit neun beheizten Räumen.

Wann war das?

Risy: Das war ab 300 nach Christus, also im vierten Jahrhundert.

Und die Gräber? Kamen die erst später?

Risy: Viel später! Die römische Siedlung ist gegen 500 n.Chr. verlassen worden. Die Klostergründung war frühestens im Jahr 800. Und der Friedhof, der rund ums Kloster angelegt wurde, fängt erst im neunten Jahrhundert an.

Müller: Das Hauptthema am Domplatz war immer der Friedhof. Aber ich wollte mich nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben beschäftigen. Man ahnte, dass da unter dem Platz unglaublich viel schlummert. Bei mir kommt das römische Bad wieder aus dem Boden heraus.

Hat die Kunst also auch dafür die Archäologie gebraucht?

Risy: Ich hab' einfach die Basis geliefert. Ins Kunstwerk bin ich nicht involviert!

Müller: Ich hab' ganz viel an mündlicher Geschichte erzählt bekommen. Und ich hab' Ronald Risy gefragt: Was war der sensationellste Fund? Die Antwort war: das römische Rundbad.

Wird da also wieder gebadet?

Müller: Nein, gebadet wird nicht! Aber die runde Form des Badehauses taucht wieder auf, als Inspiration. Es gibt eine vertikale und eine horizontale Ebene. Die horizontale Ebene ist eine kreisrunde Fläche, 14,5 Meter im Durchmesser, 65 Zentimeter stark, aus naturfarbenem Holz, eine Spielfläche mit einer Vertiefung in der Mitte und einem Stahlring. Dort, wo im Badehaus das Wasser war, ist ein ausgesparter Ort. Der soll nicht mit Wasser gefüllt werden, sondern mit Gedanken!

Und rundherum?

Müller: Um diese Spielfläche gibt es einen inneren Kreis, der auch die Himmelsrichtungen anzeigen kann, und einen äußeren Kreis, das sind die Stunden. Bei mir wird aus dem römischen Bad eine Uhr. Und oben, auf 12 Uhr, ist Norden. In der vertikalen Ebene stehen zwölf 2,30 Meter hohe Elemente aus warmen, dunkelbraunem (Beton-)Holz, das ist schon fast ein Wall, die wurden in den letzten Wochen bei der Firma Krumböck in Gerersdorf gebaut. Innen gibt es vier Pyramidenstümpfe – einen davon, auf 12 Uhr, aus Glas.

Baut seit "ein paar Wochen" am Kunstwerk für St. Pöltens Domplatz: die Gerersdorfer Tischlerei Krumböck. Künstler Christian Philipp Müller: "Das war mein Wunsch, dass es lokal entsteht." Foto: Benedikt Wolfsberger

Der Prototyp: eines der (zwölf) Betonholz-Elemente für das "Bad für Florian" auf St. Pöltens Domplatz. Foto: Mine Bayazit

Was ist da drin?

Müller: Der Florian! Der ist eine ganz wichtige Figur, der verbindet die römische und die christliche Zeit. Und der hat ja in der römischen Stadt gelebt – und wahrscheinlich auch das römische Bad genossen.

Warum nicht St. Pöltens Stadtpatron, der Heilige Hippolyt?

Risy: Der war zwar auch ein Römer, hat aber nicht hier gelebt. Erst mit der Klostergründung sind seine Reliquien nach St. Pölten gekommen. Florianus dagegen war oberster Beamter – und ist von Aelium Cetium nach Enns gegangen.

Der Heilige Florian an einer St. Pöltner Hausfassade - und ab Samstag auch (wieder) am St. Pöltner Domplatz, in Holz geschnitzt und hinter Glas. Foto: Verena Schaeffer

Für den Heiligen Florian gibt es dieses Wochenende sogar einen Umzug. Wieso braucht der ein Geleit?

Müller: Weil der Domplatz ja auch für Paraden und Prozessionen benützt wurde. Und weil das kein statischer Ort ist, sondern in Bewegung. Diesen Umzug find' ich unglaublich wichtig. Ich kann nicht nur eine Skulptur aufstellen und denken, dann kommen die Leute. Der Festzug kommt von Südosten her, geht an der Domkirche entlang, schreitet den äußeren Rahmen ab, geht am künftigen Kaffeehaus und am Sparkassenhaus vorbei und geht auf die Skulptur zu. Der Florian wird auf den Schultern getragen – und findet dann erst seinen Platz.

Und wo kommt der her, der Florian?

Müller: Der Florian ist geschnitzt worden im Grödner Tal, in St. Ulrich. Ich wollte nichts Barockes auf den Platz stellen. Und ich hab' ihn auch nicht mit einem Engelsgesicht in Auftrag gegeben, sondern als Bewohner aus St. Pölten... Er steht da mit seinem Wasserkessel - und ist wie wieder auferstanden!

Und wie geht's dann weiter? Das Kunstwerk hat ja sozusagen auch ein Ablaufdatum, mit dem Start des „Tangente“-Festivals im Mai 2024.

Müller: Das war von vornherein klar, dass der Domplatz dann wieder bespielt wird, mit Musik und Film. Und mein „Bad für Florian“ ist Teil des Festivals, bereitet es schon vor.

Risy: Das war ja auch die Vorgabe der Stadt für die Neugestaltung: ein freier Platz.

Müller: Ich wünsch' mir, dass möglichst viele Leute kommen, sich treffen, sich Fragen stellen und sich den Platz aneignen. Das ist ja das Herz von St. Pölten, das Innerste und Heiligste. Und meine Arbeit ist so groß, die kann man nicht ignorieren. Das ist fast schon Stonehenge!