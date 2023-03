Gerhard Polt und Michael Well: „Uns ist noch nicht nach Abschied“

Werbung

NÖN: Diesen Freitag kommen Sie – nach acht Jahren – wieder nach St. Pölten, in die Bühne im Hof. Und einen Tag später gleich nach Ybbs, zur heurigen Ybbsiade. Im Gepäck haben Sie (auch) einen Grund zum Feiern: Ihr 40-jähriges (Bühnen-)Jubiläum. Was gibt’s da zu feiern? Und: Gibt’s da auch was zu bedauern?

Gerhard Polt und Michael Well: Eigentlich sind es schon 43 gemeinsame Jahre, weil unser 40. Jubiläum in die Zeit der Lockdowns gefallen ist. Da waren wir drei Jahre lang im Vakuum. Jetzt feiern wir bei jedem Auftritt mit dem Publikum und den Veranstaltern, die uns schon viele Jahre lang begleiten.

„Im Abgang nachtragend“ steht im Untertitel zu Ihrem Jubiläumsprogramm. Das klingt nach Rückschau, aber auch nach Abschied. Wie schmeckt er denn, Ihr Abgang? Wie klingt er? Wer trägt da wem was nach? Und: Ist dann Schluss?

Polt und Well: Nach Abschied ist uns noch nicht zumute. Aber wir trinken nach der Vorstellung gern ein Glaserl Wein zusammen. Beim Wein gibt es je nach Qualität und Gegend verschiedene Abgänge.

Begonnen hat Ihre „Bühnenfreundschaft“ anno 1979. Wie war das damals? Wie ist das heute? Was hat der Polt, was andere Bühnenmenschen nicht haben? Was haben die Wells, was andere Haus- und Hof-, nein: Saal-Musiker nicht haben? Und was braucht es, damit das so lange gut geht?

Polt und Well: Die Kabarett- und Kleinkunstszene ist überschaubar, da sind wir uns einmal über den Weg gelaufen. Wir haben gleich gemerkt, dass es menschlich und inhaltlich gut zusammenpasst. Damit es so lange gut geht, braucht es Resilienz, um es im modernen Sprachtrend auszudrücken.

Gespielt haben Sie viel, miteinander. Bayrisches und Afrikanisches, Finanzielles und Politisches, Kirchliches, Staatliches und Weihnachtliches. Menschliches sowieso, und zuletzt auch ganz Makabres. Was war das Komischste? Was war das Ernsteste? Und: Was fehlt da noch?

Polt und Well: Wir fahren immer gemeinsam mit dem Auto zu den Auftritten. Bei den Millionen Kilometern waren einige brenzlige Situationen dabei – vor allem in Österreich. Das Komischste sind für uns meist gastronomische Wunderwerke, die je nach Gegend sehr variieren. Auch auf dem Garderobensektor haben wir einiges Kurioses erleben dürfen.

Den Josef von Nazareth würde ich nie spielen! Gerhard Polt

Gespielt haben Sie, Herr Polt, aber noch jede Menge anderes und anderswo. Erst im Radio, dann in der „Nachtrevue“, auf der Kabarettbühne, im Fernsehen, im Kino und sogar auf der Tour-Bühne der Toten Hosen. Wo haben Sie noch nie gespielt? Und wo – oder was – würden Sie nie spielen?

Gerhard Polt: Ich habe noch nie in Nordkorea gespielt oder beim Schichtl auf dem Oktoberfest. Eine Rolle, die ich nie spielen würde, wäre der Josef von Nazareth beim Krippenspiel.

Gespielt, also musiziert, haben Sie, Herr Well, schon als Kind. Und seit über 40 Jahren auch auf der Bühne, erst mit bzw. als Biermösl Blosn, dann mit Ihren Schwestern als Geschwister Well, jetzt mit zweien Ihrer Brüder als Brüder Well. Und das längst nicht nur mit der Tuba. Was würden Sie gern noch spielen? Mit wem würden Sie gern noch spielen? Und wieso muss man die (Volks-)Musik, wie Sie sie machen, gerade heute noch hören?

Michael Well: Wir spielen da, wo es uns gefällt. Und auch das, was uns gefällt. Mit Volksmusik sind wir groß geworden, das bildet eine Basis. Wir waren aber auch schon immer offen für andere musikalische Einflüsse.

Und was kommt als Nächstes? Auf der Bühne? Vor der Kamera? Im Studio? Am Schreibtisch? Gemeinsam? Alleine? Oder ganz (wo)anders?

Polt und Well: Zurzeit spielen wir unser Theaterstück „A scheene Leich“ an den Münchner Kammerspielen. Im Sommer planen wir eine Tour mit den Toten Hosen.