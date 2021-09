Unter der künstlerischen Leitung des Pianisten und Komponisten Roland Batik lädt der Verein „Musik im Schloss“ heuer schon zum dritten Mal zu vier hochkarätigen Konzerten in den „Salon Batik“ im Schloss Ebergassing ein.

Den Beginn macht am Donnerstag, dem 30. September, das Klavier-Duo Eduard und Johannes Kutrowatz, welches mit einem Klavierabend mit vierhändigen Werken von Schubert und Brahms begeistern wird.

Unter dem Motto „Wo geht’s lang? It’s your Choice!“ laden die Musikerin und Musikvermittlerin Hanne Muthspiel-Payer und das Duo Aliada, bestehend aus Michal Knot (Saxophon) und Bogdan Laketic (Akkordeon), dann das Publikum am 1. Oktober ein, das Abendprogramm aktiv mitzugestalten. Dieses „demokratische Konzert“ wird in Kooperation mit „musik aktuell“ veranstaltet.

Am Samstag, dem 2. Oktober erwartet die Gäste eine „Klangmagie im Schloss“: Im ersten Teil des Konzertes wird die Pianistin Yuko Batik Werke von Franz Schubert und Franz Liszt spielen. Im zweiten Teil des Konzerts werden das slowakische Ensemble „Zlatý vek gitary“ und der Tenor Matús Simko Werke von Antonio Diabelli, Joseph Kreutzer und Joseph Haydn in der Schlosskapelle zum Besten geben. Dieses Konzert wird in Kooperation mit der Haydnregion NÖ durchgeführt.

Den Abschluss der Salon-Konzerte bildet dann ein Kammermusik-Nachmittag mit dem Franz Xaver Frenzel Quartett und Roland Batik am Sonntag, dem 3. Oktober. Das Franz Xaver Frenzel Quartett wird anlässlich seines zehnjährigen Bestehens im Salon Batik den musikalischen Bogen von Mozart über Schubert hin bis zur Gegenwartsmusik spannen. Im zweiten Teil kommt das humorvoll, pointierte Quartett „Im Weingartl“ zur Aufführung.

Nähere Informationen zu den Konzerten und zur Bestellung von Konzertkarten gibt es auf der Website

www.musikimschloss.at .