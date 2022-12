Ein wichtiger Moment für Tullner Bürger

Werbung

Die Verleihungszeremonie fand im bis auf den letzten Platz gefüllten Minoritensaal statt. Festredner Bürgermeister Peter Eisenschenk sprach von einer „Stunde des Anerkennens und Wertschätzens“, und dass mit neun zu ehrenden Persönlichkeiten der Saal schon lange nicht mehr so voll war. Mit einem Zitat Tolstois, „Es gibt nur einen wichtigen Moment im Leben, heute hier und jetzt“, wurde der Abend gebührend eingeleitet.

Wolfgang Apfelthaler ist seit 1993 Geschäftsführer des Vereins „Rettet das Kind“ und seit dieser Zeit „in menschlichen Belangen“ in der Pfarre St. Severin tätig. Seit 1982 Mitglied des Pfarrgemeinderats, war er lange Jahre dessen stellvertretender Vorsitzender. Ab 2015 war er für die Unterbringungen von Geflüchteten zuständig.

Adelheid Hammer tat lange Jahre mit vielfältigen Aufgaben in St. Severin jahrzehntelangen Dienst an der Gemeinschaft. Ihre Aufgabengebiete in der Pfarrgemeinde umfassten unter anderem die Betreuung der Jungschar und die Betreuung von Geflüchteten als Deutschlehrerin.

Gerda Haslhofer zeigte im sozialen Handeln und der seelsorgerischen Tätigkeit im Theresien- und Rosenheim und der Krankenhausseelsorge Einsatz für unterstützungsbedürftige Menschen. Sie ist Mitbegründerin des Pfarrfests St. Stephan, hat „sechs Pfarrer er- und überlebt“, und zeigte unter anderem bei Essen auf Rädern und im Pfarrgemeinderat ihre Hilfsbereitschaft. Aufgrund einer Erkrankung nahm ihr Gatte Stefan die Ehrung entgegen.

Anna Maria Koch setzte als Pionierin für Geburtenvorbereitungskurse Vieles für werdende Mütter in Niederösterreich in Bewegung. Sie gründete das erste österreichische Mutterstudio. Mittlerweile sind zu diesem ersten Studio zwölf weitere Einrichtungen, in welchen werdende Mütter betreut werden, hinzugekommen.

Alfred Lauber setzte als Obmann des Vereins „Flüchtlingshilfe“ und in der Pfarre St. Severin viele soziale Zeichen. Seine Jugend verbrachte er in Wiener Neustadt, mittlerweile sind aber er und – was er als besonderen Erfolg ansieht - alle seine Töchter in Tulln angesiedelt. Zusätzlich war er als Vorsitzender im Pfarrkirchenrat tätig.

Stefan Mayerhofer stellte als Pastoralassistent, Krisen- und Notfallseelsorger seine Kraft in den Dienst seiner Mitmenschen. Im unermüdlichen Einsatz betreute er für die Pfarre St. Severin Begräbnisse.

Rosa Moser begleitete in vierzig Jahren über achttausend Kinder auf den ersten Schritten ihres musikalischen Lebensweges. Mit dem Elementarmusizieren schuf sie die Grundlagen für musikalische Karrieren. Mit ihren Schülern besuchte sie auch oftmals Musicals, Konzerte und Opern. Sie probte und führte Musicals für den Kinderchor der Musikschule Tulln.

Rosemarie Zauner gründete den Verschönerungsverein Langenlebarn und war bei „Essen auf Rädern“ aktiv. In ihrer Heimatpfarre Langenlebarn war sie mit ihrem Gatten Bernhard (dem Gründer des Katholischen Bildungswerks) stark engagiert. Auch in der Sportunion und dem Elternverein der Volksschule Langenlebarn war sie tätig.

Johannes Boyer wurde das Bürgerrecht Tullns aufgrund seiner sechzehnjährigen Mitgliedschaft im Gemeinderat verliehen. U.a. war er Mitbegründer und Betreuer des zwölf Jahre lang ausgetragenen Nachwuchsbewerbs „Band Boost“ (mit welchem er insgesamt 280 Bands betreute) und Initiator des bislang einzigen Tonträgers aller Tullner Chöre. Dazu gestaltete er einen Imagefilm über Tulln und ist Mitinitiator der Einkaufsnacht und des Naschmarktes.

In seiner Dankesrede betonte Johannes Boyer die aktuelle Relevanz des Ehrenamtes und des Faktors Zeit, Zeit, die man für ein besseres Miteinander aufwenden kann. Für musikalische Begleitung des Abends sorgte virtuos das Blechbläserquartett „Elements of Brass“.