"Wenn die Kultur überall ist, macht das alles erst komplett. Und die Kultur ist nirgendwo so spürbar wie bei uns in Niederösterreich." Schwärmte Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und hatte am Mittwoch in Sachen Kultur in Niederösterreich gleich einen ganzen Landtagssaal voller Preisträger zu ehren.

21 Gemeinden aus 20 Bezirken waren nach St. Pölten gekommen, um sich den Titel "Kulturfreundlichste Gemeinde 2019" abzuholen. Den hat Niederösterreichs Kultur.Region heuer schon zum dritten Mal ausgeschrieben. Und gemeinsam mit einer hochkarätigen Jury, darunter etwa Kultursenats-Vorsitzende Elisabeth Vavra, aus 152 Einreichungen die besten ausgesucht.

"Das war wirklich Arbeit", so Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber. Und weiter: "Da kamen wirklich tolle Antworten." Ausgezeichnet wurden Bezirkshauptstädte wie Amstetten, Baden, Horn, Melk oder Zwettl ebenso wie engagierte Städte und Gemeinden von Retz bis Raabs und Petronell-Carnuntum bis Bad Erlach.

In einem Bezirk, nämlich: Gänserndorf, gab es gleich zwei Sieger: Deutsch Wagram und Groß Enzersdorf. Von der NÖN gab es für jede der Siegergemeinden noch einen Sonderpreis. Und von der Kultur.Region nicht nur eine Tafel, zum Aufstellen, sondern auch ein riesiges Transparent, zum Aufhängen - damit "alle sehen können, dass hier die Kultur zuhause ist".