"In die Zukunft schauen", "zu unseren Zuschauern kommen", "Gäste einladen", "Zirkus machen" und "feiern" - all das will Niederösterreichs Landestheater am St. Pöltner Rathausplatz in der nächsten Saison. Erst recht, nachdem man in der eigentlich noch laufenden Saison am 12. März "alles stehen- und liegengelassen hat". Und neben fünf Premieren und zwei Gastspielen insgesamt 85 Vorstellungen bis Ende Juni abgesagt hat.

"Wir sind schon etwas traumatisiert", meint auch Landestheater-Leiterin Marie Rötzer. Und hat trotzdem ganz viel vor, in ihrer fünften Spielzeit. Denn: "Kunst und Kultur ist der Klebstoff unserer Gesellschaft. Und das Theater hier ist für uns ein Raum für Debatten und Diskussionen, wo man auf der Bühne zeigen kann, wie die Welt sein könnte." Offen, neugierig, international und regional, klassisch und zeitgenössisch, und, auch, weiblich. Das soll auch das Landestheater 2020/21 sein. Und hat etwa gleich neun Regisseurinnen (und sechs Regisseure) auf seinem Produktionsplan.

Die erste kommt gleich zum Saisonstart am 18. September. Und bringt mit dem ganzen Landestheater-Ensemble Moliéres Bildungs-, Gesellschafts- und Emanzipations-Komödie "Die Schule der Frauen" auf die Bühne im Großen Haus: Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam ("es wird laut, es wird bunt, es wird lustig"). Außerdem bis Juni 2021 auf dem Premierenplan: Manns "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" (ab 26. September) und Miroslav Krlezas "Christoph Kolumbus" (ab 3. Oktober), die beide noch im Frühling hätten Premiere feiern sollen, Schillers "Kabale und Liebe" (ab 27. November) und Manns "Zauberberg" (ab 22. Jänner), Nestroys "Talisman" (ab 20. März) und Shakespeares "Othello" (ab 7. Mai 2021).

In der Theaterwerkstatt feiert man die Uraufführung des jüngsten Peter-Turrini-Dramatiker-Stipendium-Gewinnerstücks, "Monte Rosa" von Teresa Dopler (ab 12. März) und des österreichisch-tschechischen Theaterprojekts "Die Reise" (ab 14. Mai), außerdem Mira Lobes "Das Städtchen Drumherum" (ab 25. September) und Otfried Preußlers "Das kleine Gespenst" (ab 7. November). Am 20. Jänner hat das nächste Jugendtheaterstück des Landestheaters in der Bühne im Hof Premiere, nämlich Guus Kuijers "Wir alle für immer zusammen". Und am 2. Juni feiert das nächste Bürgertheaterprojekt "Eine Stadt sucht ihr Theater" Uraufführung.

Stichwort: Bürgertheater. Das wird in der nächsten Saison auch ordentlich gefeiert. Schließlich wird das von seinen Bürgern gegründete frühere Stadt- und heutige Landestheater am 26. Dezember 2020 200. Wie und wo gefeiert wird, folgt noch. Ebenso wie die konkreten Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Coronakrise. "Wir haben sehr viele Maßnahmen geplant", so Landestheater-Geschäftsführerin Olivia Khalil. Wolle aber damit auf die noch ausstehenden Vorgaben der Bundesregierung für den Kulturbetrieb im Herbst warten. Fix ist bisher: Karten werden bis auf weiteres nicht verkauft, sondern nur reserviert und das auch nicht anonym. Sitzplätze werden erst zwei Wochen vor der Vorstellung zugewiesen.

"Wir haben", so Marie Rötzer, "einen großen Koffer voller Projekte. Aber: Wir werden, wie alle, auf Sicht fahren!"

www.landestheater.net