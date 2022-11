Ein Nestroy für eine Grande Dame und einen "General"

Werbung

Vor der Kamera war er schon lang ein Publikumsliebling. Auf die Bühne war er gerade erst zurückgekehrt, und das ausgerechnet als "Teufels General". Den, nämlich Carl Zuckmayers gleichnamiges NS-Drama, hatte Neo-Intendantin (und Nestroy-Publikumspreisträgerin) Maria Happel in ihrer ersten Sommersaison im Reichenauer Theater aufs Programm gesetzt. Und für die Hauptrolle Ex-"SOKO Donau"-Major Stefan Jürgens ins Theater "gelockt - nach 30 Jahren Abstinenz".

In Reichenau gab es für den "Ruhrgebiets-Piefke" in der Regie von Hermann Beil Jubel, in den Dekorationswerkstätten im Wiener Arsenal, wo gestern, Sonntag, Abend die 23. Nestroys verliehen wurden, den diesjährigen Publikumspreis. Jürgens, der extra zur Gala nach Wien gerast war und dabei prompt auch noch geblitzt wurde: "Bist du deppat!"

Eindringliche Worte gab es dagegen von Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth, die 2022 mit dem Nestroy für ihr Lebenswerk geehrt wurde. "Füllen Sie wieder unsere Zuschauerräume!", so Orth, für die es im Arsenal Standing Ovations gab, via eingespielter Dankesrede. "Denn keine Krise der Welt darf unsere Theater umbringen!"