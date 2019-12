Lang ist er nicht. Schnell war er auch nicht. Im Gegenteil. Am allerletzten Tag der üblichen Frist veröffentlichte die Kulturabteilung von Europas Kommission den Bericht zur Wahl von Europas Kulturhauptstadt 2024 in Österreich.

Der ist knapp 20 Seiten lang. Und berichtet über Grundlagen, Ablauf, Vorauswahl. Und über die drei österreichischen Bewerbungen. Drei Seiten schreibt die Expertenjury da über St. Pölten (über Bad Ischl sind es immerhin vier). Antworten, vor allem für die „sehr enge“ Entscheidung, findet man da aber keine. Zumindest keine klaren.

„Solide“ sei die Bewerbung in Form der insgesamt 104 Seiten starken Bid Books gewesen, eingebettet „in eine langfristige kulturelle Strategie“, einen „vielversprechenden finanziellen Rahmen“ und eine „klare Programmstruktur“. Und doch sei die „Kernvision noch immer sehr konzeptionell“ und könne, so die Jury, „leicht scheitern an der Verbindung mit anderen Teilen Europas“. Die Bewerbung von Bad Ischl fand man dagegen „sehr solide“. Hat aber der künftigen Kulturhauptstadt trotzdem eine ganze Liste an „Erwartungen“ mitgegeben. Etwa die, mit den anderen Bewerbern auch Kooperationen zu entwickeln.

In St. Pölten jedenfalls sei man für die „Kulturhauptstadt NÖs“ schon sehr gut auf Schiene. Und rechnet mit den nächsten Entscheidungen im Frühjahr – etwa zum endgültigen Standort des KinderKunstLabors.