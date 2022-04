Elīna Garanča singt am 6. Juli wieder im Stift Göttweig

Werbung

Im Rahmen des Klassik Open Air Sommers 2022 wird auch heuer wieder Elīna Garanča auftreten. Von ihrem Mann, Maestro Karel Mark Chichon, wurde das Programm in diesem Jahr unter das Motto „Sehnsucht“ gestellt. Die beiden Konzerte werden am 6. Juli in Göttweig und am 9. Juli in Kitzbühel stattfinden.

„Mit dem Thema Sehnsucht wollen wir unvergleichlichen Kulturgenuss im Sommer bieten“, so der Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur AMI Promarketing Hans Holzer bei der Pressekonferenz im Palais Niederösterreich am Montag. Unter Anbetracht der aktuellen Situation stehe die Sehnsucht jedoch noch für mehr – „für Frieden und Harmonie in der Gesellschaft“.

Konzerte für mehr Freude

Garanča selbst zeigt im Palais bereits große Vorfreude auf die beiden Konzertabende, in Göttweig sei insbesondere auch das Ambiente besonders beeindruckend. Maestro Chichon will die Konzerte nutzen, um den Menschen wieder mehr Freude zu bringen. „Wir brauchen mehr Freude und mehr Inspiration. Dafür gibt es keinen besseren Platz als Göttweig“, so Chichon.

Heuer sollen die Konzerte wieder bei voller Auslastung stattfinden. Dass sich so viele Menschen zu diesem Anlass nach Göttweig aufmachen, sei für Pater Maximilien Krenn „eine Ehre“. Er wünschte schon jetzt einen gesegneten und friedvollen Abend.

Neben Harmonie und Genuss versprach Erwin Hameseder von der Raiffeisen Bank NÖ – einem Mitinitiator – „unvergessliche Stunden in Göttweig“. Dabei wolle man aber auch den Krieg in der Ukraine nicht aus den Augen verlieren. Mit einer extra ins Leben gerufenen Charity-Aktion soll auch bei der Veranstaltung Unterstützung für die Notleidenden gesammelt werden.

Nachwuchs ausgezeichnet

Außerdem wurde heuer erneut bei dem Wettbewerb „Zukunftsstimmen“ nach Nachwuchstalenten gesucht. 2022 dürfen erstmal drei Sängerinnen und Sänger im Zuge der Veranstaltungen auftreten. Über den ersten Platz durfte sich Marie-Sophie Janke aus Wien freuen.