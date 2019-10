"Höchst erfolgreich" und "höchst einzigartig" sei Niederösterreichs Viertelfestival. Lobt die Landeshauptfrau. Das bestätigen auch die Besucherzahlen der mittlerweile 18. Ausgabe des "Regionalkulturfestes". 316 Einzelveranstaltungen mit 3.477 Mitwirkenden hat man heuer zwischen Mitte Mai und Mitte August an 51 Standorten im Industrieviertel veranstaltet. Und konnte dabei rund 38.600 Besucherinnen und Besucher begrüßen. Die Schulprojekte, 13 an der Zahl mit 17 Einzelveranstaltungen und 958 Mitwirkenden, allein wurden von rund 3.700 Menschen besucht.

Motto des Festivals, das 2019 in Kooperation mit der Niederösterreichs Landesausstellung in Wiener Neustadt durchgeführt wurde, war "Schnittstelle". 2020 ist das Mostviertel Schauplatz, für das 19. Viertelfestival Niederösterreich. Das wird am 9. Mai eröffnet - unter dem Motto "Bodenkontakt".

www.viertelfestival-noe.at