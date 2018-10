ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner | ÖVP NÖ

235.000 Besucher und 90 Prozent Auslastung – Niederösterreichs Theaterfest ist für Niederösterreichs ÖVP nicht nur ein „Rekordträger“ und ein „kultureller Hotspot“. Sondern auch einer der „Entwicklungsmotoren“, die man vor allem in Kunst und Kultur für das Land sieht.

Wobei Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner nicht nur die „moderne Kunst“, sondern auch „Bräuche und Traditionen“ miteinschließt – von den „rund 500 Musikkapellen“ über die „rund 500 Musikschulen“ bis zu den „rund 1.400 Chören“. Und: den „rund 700 Museen“ im ganzen Land.

ÖVP-NÖ-Kultursprecher Renè Lobner | ÖVP NÖ

Für all die will man seitens des Landes 2019 222 Millionen Euro ausgeben. Und damit „Kultur für jeden und jede leistbar und spürbar machen“, so ÖVP-NÖ-Kultursprecher und Landtagsabgeordneter René Lobner.

Die nächsten Ziele für nächstes Jahr: die Eröffnung der Landesgalerie in Krems, die Landesausstellung in Wiener Neustadt und die Entscheidung über St. Pöltens Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt. Und: die übernächste Landesausstellung 2022 im Schloss Marchegg. „Das freut uns besonders“, so Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner.