35.000 Besucher bei NÖ Tagen der Offenen Ateliers

Wenn Kunst, Kunstschaffende und kunstaffine Menschen an einem Wochenende im Oktober im ganzen Land aufeinandertreffen, dann wurde wieder zu den „NÖ Tagen der Offenen Ateliers“ geladen – Österreichs größte Schau für Bildende Kunst und Kunsthandwerk.

Auch die 19. Ausgabe dieser Veranstaltung am 16. & 17. Oktober 2021 bot zwei Tage voller Kunst, Begegnungen und Inspiration: zahlreiche große und kleine Besucher und Besucherinnen begaben sich auf eine Entdeckungsreise zur immensen künstlerischen Vielfalt in die rund 600 teilnehmenden Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten an 350 Orten in ganz NÖ. Die rund 1.000 teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen sowie Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen freuten sich über das rege Interesse von 35.000 Besuchern und Besucherinnen – um ein Drittel mehr als im Corona-Jahr 2020.

„Sehr sympathisch, einladend und professionell!“, zeigt sich eine Künstlerin über ihre Teilnahme bei den „NÖ Tagen der der Offenen Ateliers“ in diesem Jahr begeistert. Die beständig hohe Zufriedenheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist eine großartige Bestätigung für das Konzept hinter den „NÖ Tagen der Offenen Ateliers“: Kunstschaffende aller Sparten öffnen ihre Wirkungsstätten für das Publikum und laden zu einem ganz privaten Kunsterlebnis.

„Kunst und Kultur in unmittelbarer Nähe zu erleben, ist das Besondere an den Tagen der Offenen Ateliers. Danke allen Künstlerinnen und Künstlern in 350 teilnehmenden Orten, die mit ihren Werken ein kunst- und kulturbegeistertes Publikum inspiriert haben. Ich bin überzeugt, dass all die Kreativität Spuren bei den Besucherinnen und Besuchern hinterlassen hat“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.