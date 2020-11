Er machte einen schwarzen Jazzer zum Opernstar. Er nannte die Nazis „Abgesandte der Hölle“. Und er blieb trotz seines riesigen Œuvres – allein in vier Jahren schuf er drei Opern, drei Sinfonien, vier Streichquartette und mehr – ein „Suchender“.

Ernst Krenek, 1900 in Wien geboren, 1991 in Palm Springs verstorben, war einer der wichtigsten unter Österreichs zeitgenössischen Komponisten. Zum 120. Geburtstag feiert auch das gleichnamige Institut an der Kremser Donau-Uni, das den Großteil von Kreneks Nachlass verwaltet – mit der jüngsten Klavier-CD (Toccata), „die auch eine Ersteinspielung enthält“, so Institutsleiterin Alethea Neubauer, mit einer gerade herausgebrachten, so noch nie veröffentlichten Novelle „Die drei Mäntel des Anton K.“ (edition memoria).

Und: mit einem Geburtstagskonzert, das vergangenen Donnerstag ohne Publikum in der Kremser Minoritenkirche über die Bühne ging und noch diese Woche online auf der Instituts-Homepage abrufbar sein wird – zum Nachhören und Mitfeiern. www.krenek.com -mf-