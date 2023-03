Ausstellung in Waidhofner Stadtgalerie: Alles eine Frage der Zeit

Werbung

Was ist Zeit? Dieser Frage gehen die drei Künstler Jochen Höller, Herwig Prammer und Johanna Honisch in der gleichnamigen Ausstellung nach, die am Freitag, 10. März, in der Waidhofner Stadtgalerie raumimpulseröffnet wird.

Jochen Höller beleuchtet in seinen Arbeiten das Thema aus einem philosophischen Aspekt heraus. In seinen Arbeiten verknüpft er die Komponenten Wissen, Worte, Sprache und Denkweisen und transformiert sie in Kunstwerke, die vor allem einen Denkprozess in Gang setzen, der ein Hinterfragen und auch ein Innehalten evoziert. Johanna Honisch veranktert mit ihren zeitlosen Skulputuren alte Überlieferungen und Traditionen im Hier-und-Jetzt und verknüpft so die Vergangenheit mit der Gegenwart. Herwig Prammers kombiniert Fundstücke zu Skulpturen, die so eine neue Bestimmung finden und nun neue Geschichten erzählen.

Bei der Vernissage spricht Kuratorin Gabriele Baumgartner zur Ausstellung. Die Werke sind danach von 11. März bis 9. April zu den Öffnungszeiten der Galerie zu sehen.