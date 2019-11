"Adrian Paci. Lost Communities" und "Teresa Margolles. En la Herida" führen in gesellschaftliche Außenseiterbereiche und zeigen u.a. Phänomene wie Migration, Ausgrenzung und Brutalität auf.

Der Verlust von Gemeinschaften ist das zentrale Thema des albanischen Künstlers Adrian Paci, dessen neueste Videoarbeit an ein älteres Werk anschließt. In "Prova" stehen ältere albanische Arbeitssuchende vor Mikrofonen. Ihre ausdrucksstarken, vom Leben gezeichneten Gesichter sind vielsagend, als Soundcheck sprechen sie nur das Wort "Prova", sonst gibt es keine Sprache für das, was zu sagen wäre.

Ein weiteres Video, "Centro de permanenza temporanea" (2007), gilt inzwischen als Schlüsselwerk für das brisante Thema der Migration: Eine Gruppe von Menschen besteigt eine Gangway, die nirgendwohin führt. Auch die Acrylgemälde entspringen Videostills, fangen Situationen ein, in denen Menschen theatralisch wirkende Posen einzunehmen scheinen.

Paci lebt und arbeitet heute in Mailand und Shkoder. Zweimal vertrat er Albanien bei der Biennale in Venedig und hat u.a. in New York, Essen und Paris ausgestellt. "Vorgegebene Ziele mag ich nicht. Kunst entsteht aus dem Staunen der Begegnung", lautet sein künstlerisches Credo.

Die Mexikanerin Teresa Margolles beschäftigt sich mit der bestialischen Brutalität des Todes im Kontext von Drogenkrieg, Migration, sozialer Ungerechtigkeit und Genderhass. Für die Serie "Pistas de Baile" (2016) fotografierte sie Transgender-Prostituierte auf den Überresten abgerissener Diskotheken und Nachtclubs. Ihrer 2016 ermordeten Informantin Karla (Hilario Reyes Gallegos) ist eine Gedenkinstallation gewidmet. In der zentralen Halle begegnen einander Margolles' aus Ziegeln vom Schlamm des Grenzflusses Rio Grande entstandenes Wandrelief "La Gran America", das an Abertausende ertrunkene Flüchtlinge erinnert, und Pacis Skulptur "Home to go".

Margolles lebt und arbeitet in Mexico-Stadt, sie stellte u.a. bereits im Guggenheim Museum New York und in der Tate Modern London aus. Auch auf der diesjährigen Biennale ist sie vertreten. 2008 war sie als Artist in residence erstmals in Krems, 2013 kehrte sie mit einer Performance und einer Installation beim Donaufestival zurück.

(S E R V I C E - Kunsthalle Krems: "Adrian Paci. Lost Communities", "Teresa Margolles. En la Herida". Ausstellungsdauer: 24. November 2019 bis 23. Februar 2020. Information: www.kunsthalle.at) (F O T O A V I S O - Bildmaterial unter http://bit.ly/LostCommunities und http://bit.ly/enlaherida