Grafenegg: Wolkenbruch im Wolkenturm .

Gerade mal so lang wie eine Ouvertüre, nämlich Beethovens „Geschöpfe des Prometheus“, dauerte das lang vorbereitete und heftig herbeigesehnte Eröffungskonzert des diesjährigen Grafenegg-Festivals („der 14. August war mein Fels in der Brandung“, so Festival-Intendant Rudolf Buchbinder)...