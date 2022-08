Niederösterreich genießen im Weinherbst 2022

Werbung

Stimmungsvoll war sie, und natürlich genussvoll, die Eröffnung des Weinherbstes in der „Alten Scheune“ in Grafenegg – die angedachte Location für die Feierlichkeiten am Käferberg am Weinwanderweg in Langenlois fiel buchstäblich ins Wasser.

Kostbares am Teller, vom Saibling über Eierschwammerlgulasch bis hin zum „Zupften Sau-Laberl“, wurde von Mörwald Restaurants, Gasthaus Gutmann und Truck4you kredenzt, Kostbares im Glas, von Sekt über Grünen Veltliner bis hin zu Riesling, von den Langenloiser Winzern Rabl, Bründlmayer und Steininger.

Derart auf den Weinherbst-Vorgeschmack gekommen, wurde auch mit Worten (Jessica Schwarz vom ORF moderierte) Gusto auf den Genussreigen gemacht. Da war die Rede von „den Winzerinnen und Winzern, den Weinorten mit ihren Weinkellern und Kellergassen und der einzigarten Heurigenkultur, die den Weinherbst zu einem Markenzeichen Niederösterreichs machen“ (Tourismuslandesrat Jochen Danninger) und von „einem authentischen, leidenschaftlichen und lebendigen Weinerlebnis, das in ganz Europa Aufmerksamkeit erregt“ (Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler).

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, wies auf die Vielfalt von Veranstaltungen hin, vom Kostbaren Kamptal bis hin zum Spitzer Weinherbst und der Genussmeile in Baden. Auch hat man sich Neues einfallen lassen: das „Kulinarische Reisen“ – perfekt, um länger in Niederösterreich zu verweilen, um Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, um zu genießen und die Menschen und die Regionen besser kennenzulernen. Und natürlich, um die Weine Niederösterreichs zu verkosten, denn „im Herbst präsentieren die Winzer und Winzerinnen ihre besten Produkte, in denen ihr ganzes Herzblut steckt“, so Rudi Rabl, Winzer und Leiter des Weinkomitees Kamptal.

Beim Auftaktfest gesehen: Ulrike Rauch-Keschmann, Leiterin der Sektion „Tourismus und Regionalpolitik“ im Bundesministerium, NÖ Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Günther Ofner, Vorstand Flughafen Wien, Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea, Günter Stöger, Bezirkshauptmann von Krems, Leopold Müller, Vizepräsident des NÖ Weinbauverbandes, und der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold.

Mehr Informationen zu dem bunten Veranstaltungsreigen in den acht Weinbaugebieten Niederösterreichs gibt es auf: www.weinherbst.at