Angebot: Theater in der Kirche

Durch eine einzige Handlung hat sich einer der zwölf Apostel tief in das jahrtausendealte Gedächtnis der Christenheit eingeschrieben. Die Tat des „Judas-Kusses“ steht allerdings nicht nur für Verrat, sondern zugleich für mehr. Genau das zeigt die Theaterproduktion „Judas“, die im März durch die Erzdiözese Wien tourt.

In einem Theatermonolog der niederländischen Autorin Lot Vekemans, der seit einigen Jahren europaweit für Aufsehen sorgt, spricht Judas selbst. Er will gehört werden, vielleicht sogar verstanden. Gespielt wird Judas von dem in Wien lebenden Schauspieler Sebastian Klein (ausgezeichnet mit dem Dorothea-Neff-Preis 2016). Inszeniert wurde die Aufführung von Bérénice Hebenstreit ursprünglich für das Volkstheater Wien.

In NÖ macht das Theaterstück am 6. März um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Gänserndorf Halt. Zu sehen außerdem am 11. März um 17 Uhr in der Pfarrkirche Wolkersdorf, am 16. März um 19 Uhr im Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt, am 26. März um 19 Uhr in der Pfarrkirche Schwadorf sowie am 27. März um 17 Uhr in der Pfarrkirche Eibesthal.

Alle Infos gibt es auch unter weiterspielen.eu/judas.