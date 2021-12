Preis für junge Künstlerin Katrin Hornek

Eine künstlerische Arbeit, die die menschengemachte Gefährdung und Zerstörung der Umwelt thematisiert – für ihr bisheriges Werk wurde Performance-Künstlerin Katrin Hornek mit dem „Monsignore Otto Mauer Preis 2021“ gewürdigt. Im kleinsten Kreis übergab Generalvikar Nikolaus Krasa den Preis im Erzbischöflichen Palais. Der mit 11.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für das bisherige Schaffen junger Künstler in Österreich.

„Ich gehe an Orte, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit der Welt anders in Berührung kommen kann, um dann Fragen an Experten zu formulieren“, erklärt Hornek zu ihrer Arbeit. Ihre künstlerische Praxis überzeugte die Jury, da sie das „Anthropozän“ hinterfragt – jenes Zeitalter, das entscheidend von den Eingriffen des Menschen und dessen kapitalistisch getriebenen Aktivitäten geprägt ist. Besonders ist auch, dass Hornek Projekte gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelt. Die Künstlerin arbeitet mit Fotografien, raumgreifenden Settings, Skulpturen, Video- und Soundinstallationen.