Gerade waren sie noch in Japan. Diesen Samstag sind sie wieder auf der Insel. Oder: auf den Inseln. Schließlich haben sie in der gerade zu Ende gehenden Konzertsaison sieben Eilande angesteuert, die Tonkünstler. Und mit ganz unterschiedlichen Tönen zum Klingen gebracht.

Den Schneeberggipfel etwa, wo vergangenen August schon an der Talstation das Blech rief und auf der Fischhütte ein ganzes Streichorchester musizierte (die großen Instrumentenkoffer vom Traktor gebracht, die kleinen von Schultern und Wanderschuhen). Oder die Lengenfelder Weingärten, wo im Oktober zu Wein und G’stanzln auch gleich getanzt wurde. Oder die Wachaubahn, wo im April zwischen Krems und Spitz John Cage gegeben wurde.

"Eine Insel kann ja überall sein"

Nur im Meer, da lagen sie noch nicht, die Klanginseln der Tonkünstler. Aber: „Eine Insel kann ja überall sein“, erklärt Tonkünstler-Musikvermittlerin Lena Jäger. Vor allem aber „im öffentlichen Raum – um ein Publikum zu erreichen, das sonst nicht ins Konzert geht.“ Und um sich dort „den Klang abzuholen“.

Auf der Bühne, nämlich in St. Pöltens Bühne im Hof, schlagt NÖs Tonkünstlerorchester, das neben Tschechiens Philharmonie, Bukarests Nationalorchester oder Belfasts Ulster Orchestra im „European Orchestra Lab II“ von der EU gefördert wurde, zum Projektabschluss seine achte Insel auf. Mit einem „Best of“ – von Tschaikowsky-Walzern über G’stanzln („es darf auch wieder getanzt werden“, so Lena Jäger) bis hin zu Live-Beats (von Geiger Gerhard Fechner, „der am 9. Juni auflegen wird“). Motto: „Erlebe das Ganze“, Eintritt: frei. Und die nächsten Ausflüge?

Hat man für 2018/19 schon geplant. Etwa mit den Tonspielen für junge Zuhörer, mit denen man durch die Schulen touren will … www.tonkuenstler.at