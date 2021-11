Tullner a-cappella-chor wird 40 Jahre alt

„Die erste Probe hatten wir am 8. Dezember 1980 im Pfadfinderheim Tulln“, erinnert sich Gottfried Zawichowski, der seit 1983 den a-cappella-chor Tulln leitet, an die Anfänge. 1980 schlossen sich Jugendliche aus Tulln, die schon vorher gerne miteinander gesungen hatten, zu einem Chor zusammen. Anfangs standen Volkslieder und Unterhaltungsmusik am Programm, später Musical-Melodien und kleinere klassische Chorstücke.

Bei „musica sacra“ in Bratislava 2011 bester Chor

Mit den Jahren wuchs nicht nur der Chor, sondern auch das Interesse an gehobener Chorliteratur. Der Chor sammelte viel Erfahrung und nahm mit großem Erfolg an zahlreichen internationalen Festivals teil.

In Tampere, Budapest, Rom und Riva del Garda, sowie Cork in Irland erreichte der Chor gute Platzierungen. Beim Wettbewerb „musica sacra“ 2011 in Bratislava war der a-cappella-chor der Beste des Festivals. Auch in der Kategorie „alte Musik“ ersangen sich die Sängerinnen und Sänger beim „Deutschen Chorfest Frankfurt“ den ausgezeichneten zweiten Platz.

Immer wieder kam es zu spannenden Produktionen im Festspielhaus St. Pölten, im Großen Wiener Musikvereinssaal und beim Donaufestival Krems.

Freude an der Musik steht im Fokus

In den letzten Jahren widmete sich der Chor besonders gerne der Musik Bachs. Mit dem Originalensemble Capella Leopoldina fand der a-cappella-chor einen kongenialen Partner.

„Diese Erfahrungen haben den Chor in den letzten Jahren sehr geprägt“, weiß Zawichowski, der seine Leidenschaft zum Chorsingen und Dirigieren bei Proben und Aufführungen zum Ausdruck bringt.

Der Chor hat sich der musikalischen Vielfalt verschrieben. Gottfried Zawichowski, der den Chor mit viel Entschlossenheit und Empathie leitet, ist auch Kulturmanager der Musikfabrik NÖ sowie Koordinator der Chorszene NÖ, dazu: „Ausschlaggebend für die Programmierung ist eine spannende und fordernde Literatur - egal ob Barock, Klassik oder Moderne.“

Dankbar blickt er auf die vergangenen 40 Jahre zurück: „Wir begannen als Jugendchor und sind über die Jahre auch künstlerisch erwachsen geworden, ich empfinde es als Geschenk, dass Woche für Woche 50 Menschen in ihrer Freizeit mit mir Musik machen.“

Nächstes Event: Am Sonntag, 7. November, im Atrium: 16 Uhr (nur mit Abo), und 19 Uhr: „Die Schöpfung“ von Haydn.