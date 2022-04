„Kids Escape“.: Rätseln in der Rekawinkler Gruselvilla

Werbung

Wer noch auf der Suche nach dem idealen Familien-Ausflug für den Ostersonntag ist, der wird hier fündig: In einer alten Jahrhundertwende-Villa in Rekawinkel öffnet mit „Kids-Escape“ am 17. April ein ganz besonderer Rätselspaß seine Pforten. Das Konzept ist eine Mischung aus den bekannten „Escape Rooms“, bei denen Rätsel gelöst werden müssen, um den Raum verlassen zu können, Horrorhäusern mit echten Darstellern und Theater.

Eintauchen in eine andere Welt

„Der Reiz an unserem Angebot ist, dass es sehr interaktiv ist. Man hat tolle Charaktere, die von Schauspielern verkörpert werden, und die Kinder tauchen in eine komplett andere Welt ein. Viele vergessen fast, dass es ein Spiel ist, und es wird zu einem echten Abenteuer für sie“, erklärt Manuel Celeda, Geschäftsführer und kreativer Kopf hinter „Kids Escape“.

Genau das erleben auch die kleinen Abenteurer Theodor (10), Gervin (10), Elina (12) und Mildred (12), die bereits das Wagnis auf sich genommen haben, die Mission „Der Fluch von Hexe Klapperknochen“ zu meistern.

Mit Dinosaurier-Stirnlampen ausgerüstet geht es auf ins große Abenteuer. Mit dabei ist auf Schritt und Tritt Professor Zitterbitter, der die Kinder durch die aufwendig und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Räume führt. Und dabei immer das Gefühl vermittelt, ohne die kleinen Helferleins verloren zu sein.

Unterwegs gilt es aber nicht nur, Rätsel zu lösen und ein schlaues Köpfchen zu beweisen. Allerlei gruselige Gestalten und tolle Spezialeffekte lassen die Kleinen (und auch die Großen) erschaudern und geben den Rätseln einen ganz eigenen Kick.

Die Truhe öffnen und die Hexe im Zaum halten

Schnell die Truhe öffnen und gleichzeitig die böse Hexe im Zaum halten? Kein Problem für die mutigen Spürnasen, die am Ende der Tour ganz begeistert sind: „Es ist aufregend, es macht Spaß und es gibt tolle Schauspieler – ich würde das sofort wieder machen“, resümiert etwa Theodor. Und auch Elina meint: „Das Coole war, dass es so viele kleine, kreative Hinweise gab, die gar nicht so leicht zu knacken waren.“

Ganz neu ist das Konzept aber dennoch nicht. Für Erwachsene ab 16 Jahren gibt es ein ähnliches Programm in der Villa bereits seit Herbst 2018. „Das wurde und wird sehr gut angenommen, mittlerweile haben wir hier unsere dritte Mission eröffnet“, erklärt der Theatermacher aus Eichgraben.

Möglich sei all das letztlich auch dank des Teams, das ihn stets unterstützt und auch bei den Umbauarbeiten zu den neuen Missionen tatkräftig mitgeholfen habe, so Celeda: „Hier haben einfach tolle Menschen sehr viel Zeit und Herz investiert.“

Die Idee, nach dem erfolgreichen Programm für Erwachsene nun auch ein Angebot für Kinder zu schaffen, sei ihm schon lange im Kopf herumgegeistert. Und wenn es den Kleinen doch zu gruselig wird? „Dann gibt es jederzeit die Möglichkeit, auszusteigen“, so Celeda.

„Kids Escape“ ist für Kinder ab acht Jahren empfohlen, maximal sechs Personen pro Gruppe können an dem rätselhaften Grusel-Abenteuer teilnehmen. Eltern sind herzlich willkommen, müssen aber nicht zwingend dabei sein.

Die nächsten Termine sind am 17. April, 15. Mai und 26. Juni. Weitere Termine im Sommer und Herbst sind bereits in Planung. Kosten: 29 Euro pro Person.

www.kids-escape.com