Robin Hood im Stadttheater Baden: ‚Jesus wollte kein Held sein‘

Robin Hood wird in altgewohnter Manier den Reichen nehmen, um den Armen zu geben? „Ja, das ist der Plan“, lacht Matthias Trattner im NÖN-Telefoninterview. Trattner hatte schon in der Produktion von „Die Rose von Standbul“, kurz vor Corona-Ausbruch, seinen ersten Auftritt in Baden. Nun ist er wieder da, „das gefühlt dritte Mal, weil wir probten schon im Vorjahr für Robin Hood“, erzählt er.

Corona machte zu schaffen, „die schwierigste Zeit war die Probenzeit letztes Jahr, man hat geprobt, und wusste nie, ob man spielt“, erinnert er sich. „Wir mussten mit Abstand proben, durften uns nicht umarmen, unser Beruf ist ja auch ein physischer Beruf“, berichtet er, der sich riesig auf die Premiere freut.

„Für Kinder habe ich noch nicht gespielt, beim Kindertheater ist das coole, der Zuschauerraum interagiert mehr. Kinder nehmen mehr wahr und sind das ehrlichste Publikum.“ Trattner findet auch cool, dass „es ein Stück mit einer Message ist, die total aktuell ist, das Verhältnis zwischen Arm und Reich ist ja zur Coronazeit noch schlimmer geworden.“

„Wir sollten uns alle nicht so wichtig nehmen“

Trotzdem habe das Stück keine Schwere, „es vermittelt uns, positiv zu bleiben und Spaß zu haben und dass wir uns alle nicht so wichtig nehmen sollen.“ Trattner ist gebürtiger Oberösterreicher und man merkt es an seinem sympathischen Dialekt, er will die Rolle nicht überhöhen und sieht seine Aufgabe noch wo anders: „Ich bring‘ die Leute gern zam, ich sag‘ schon mal ‚gemma Gansl essen‘, für mich ist wichtig, dass wir auch etwas in der Gruppe machen.“ Trattner hat eine erfrischende Unkompliziertheit, man solle nicht versuchen jemand zu sein, der man nicht ist, und das meint er nicht als Plattitüde.

„Man soll sich nicht auf Kosten anderer bereichern, das ist Robin Hood, der bei Weitem nicht perfekt ist, er versucht nur, das Beste zu tun“, so Trattners Interpretation eines Helden, der keiner ist. „Das ist wie mit Jesus, der wollte auch nicht vergöttert werden, der war ein ganz normaler Mensch.“ Und Trattner fällt ein Bibel-Zitat aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ ein: „Nehmt euch in Acht vor den Männern mit den langen Gewändern!“ Nur gut, dass bei Robin Hood alle grüne Strümpfe tragen...