Flocken, Feen und Frederik: (Kinder-)Kultur für die Feiertage

Werbung

Während die Kinder bereits die Tage bis zu den ersehnten Ferien zählen, stehen die Eltern oft vor der Frage: Was kann man in den Ferien machen? In Niederösterreich hat sich in den letzten Jahren ein vielseitiges und dichtes kulturelles Programm für Kinder und Jugendliche etabliert, das einen spielerischen Zugang zum Kulturleben in all seinen Facetten ermöglicht. Auch in diesem Jahr ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Familienprogramm für die Weihnachtsferien bereitzustellen und so kann das Staunen in glänzenden Kinderaugen auch nach den Festtagen erhalten bleiben.

„Wann, wenn nicht zu den Feiertagen und zum Jahresausklang rücken die Familien näher zusammen, nehmen sich Zeit für gemeinsame Erlebnisse und genießen qualitätsvolle Familienzeit. Mit der großen Auswahl an kulturellen Angeboten im Kinder- und Familienland Niederösterreich lässt sich gemeinsam mit den Liebsten Freude entdecken und erleben“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In den kommenden Weihnachtsferien bieten zahlreiche Veranstalter, Bühnen, Museen und Ausstellungshäuser ein spezielles Programm für Kinder und Familien an.

Frohlöckchen. Kasperl träumt sich durch den Winterwald- MÖP Figurentheater Mödling

Obwohl es im Winterwald schon ganz schön nach Schnee riecht, hat sich Flocki dieses Jahr wohl ziemlich verspätet. Kasperl ist jedenfalls nicht allein auf weiter Flur, aber wer kaspert da mit ihm im Winterwald? Eindeutig zu viel Lärm um acht, jedenfalls meinen das die verschlafenen Waldestiere. Wer klopfet an und was soll das bedeuten? Kann man die kleinen Schneetänzer vom Himmel schon bestaunen. Passiert bald das Wunder der Winternacht? Lässt Kasperl nun die Flocken tanzen? Warnung: Einer schaut immer durchs Schlüsselloch.

MÖP Figurentheater, 23. und 24. Dezember 2022, www.puppentheater.co.at

Dornröschen: Weihnachtsmärchen der Wiener Neustädter Comedienbande

Wer kennt sie nicht, die uralte Geschichte von der schlafenden Königstochter im Rosen umrankten Schloss? Auf dem Königshof steht ein Fest zur Taufe der Prinzessin bevor. Dazu sollen alle guten Feen des Landes eingeladen werden. Doch welche Verlegenheit – es gibt 13 Feen der guten Gaben, aber nur zwölf goldene Gedecke. Was nun? Es kommt zu einer folgenschweren Entscheidung: Die „Fee der geschickten Hände“ soll einfach nicht eingeladen werden. Das kann natürlich nicht gut gehen, denn so eine Fee hat auch ihren Stolz. Im ersten Zorn spricht sie eine böse Verwünschung aus. Zum Glück kann die „Fee der Klugheit“ den Spruch mildern und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ein traditionelles Märchen, abgestaubt und kräftig aufpoliert für ein junges Publikum von heute. Natürlich sind, wie immer Tradition, die lustigen Wiener Neustädter Theatermäuse Zwirli- und Zwurlimaus mit von der Partie!

Kasematten Wiener Neustadt, 24. Dezember 2022, www.kasematten-wn.at

Vorfreude im Kino

In Niederösterreichs erstem Programmkino, dem Cinema Paradiso am St. Pöltner Rathausplatz, wartet man am 24. Dezember gleich einen ganzen Tag lang auf Weihnachten. Und zwar mit „Findus und Petterson“, mit „Teddy“ und der „Weihnachtshexe“, im „Zaubereulenwald“ und natürlich mit der „Weihnachtsgeschichte“. Gestartet wird um 9 Uhr, gespielt wird bis 15.15 Uhr. www.cinema-paradiso.at

Winterzauber auf Schloss Hof

Ob ein Spaziergang auf dem weitläufigen Barockareal, ein Besuch bei den tierischen Bewohnern im Gutshof oder ein Streifzug durch die Orangerie zwischen den Düften von blühenden Orangen- und Zitronenbäumen - Schloss Hof bietet auch im Winter täglich ein Ausflugserlebnis für alle Sinne! In den Weihnachts- und Semesterferien wird täglich ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm geboten. Mit dabei sind Kasperl & Co.-Aufführungen, magische Zaubershows, Konzerte für die ganze Familie, kreative Workshops rund ums Töpfern und Porzellan bemalen, Bastelstunden im Kreativatelier und barocke Verkleidungsworkshops mit Basteln von Accessoires.

Täglich 12-16 Uhr in den Weihnachtsferien: Kreativatelier

So. 1.1. 13 & 14:30 Uhr Kasperl & Co

Mi. 4.1. 12-16 Uhr Kunstakademie für Kinder

Fr. 6.1. 11 & 14:30 Uhr Theater Tabor: Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

So. 8.1. 11 & 14:30 Uhr Konzert mit Mitgliedern der Wiener

www.schlosshof.at

Familienführungen und mehr…: Karikaturmuseum Krems

SWITCH IT! – Augmented Reality-Spiel. Das Museum aus spannenden Blickwinkeln erleben: Mit Fredy, dem Museumskater, begeben Sie sich im Karikaturmuseum Krems auf ein interaktives und kreatives Abenteuer. Starten Sie das Augmented Reality-Spiel einfach am Smartphone und schlüpfen Sie in neue Rollen: Als Künstler schaffen Sie ein neues Kunstwerk für die Ausstellung. Als Museumsdirektor kommen Sie mit Besuchern ins Gespräch. Als Karikatur bringen Sie andere zum Lachen. Humorvoll, spannend und immer unterhaltsam: Familienführung durch das Karikaturmuseum Krems oder Family Factory. Offenes Atelier für die ganze Familie - an ausgewählten Tagen gibt es besondere Angebote für Familien.

www.karikaturmuseum.at

Tierischer Dienstag

Das Museum Niederösterreich ist auch ein Zoo! Über 40 heimische Tierarten leben in unseren Terrarien, Aquarien und in unserem zweistöckigen Formicarium. Was das ist? Erfahre es am Tierischen Dienstag! Kulturvermittler laden auf eine tierische Reise durch das Haus für Natur ein. Gemeinsam besucht ihr die Amphibien, Reptilien, Fische und die wirbellosen Tierarten und lernt Laubfrosch, Feuersalamander und Hecht ganz aus der Nähe kennen.

Museum Niederösterreich. Haus der Natur, 27.12.2022 14:00 – 15:00 Uhr, www.museumnoe.at

Frederick die Maus

Das Landestheater Niederösterreich bringt einen weltbekannten Kinderbuchklassiker „Frederick“ von Leo Lionni mit viel Musik und Theaterzauber auf die Bühne im Hof. erzählt vom Wert der Dinge, die zwar nicht satt machen, die wir aber trotzdem unbedingt im Leben brauchen: Gemeinschaft, Fantasie, Geschichten und Humor. Dabei führt uns die mutige Feldmaus auch vor, wie wichtig es ist, an seine eigenen Talente zu glauben.

Wenn der Sommer zu Ende geht, sammelt die ganze Mäuse-familie tagelang Körner, Nüsse und Weizen, um Vorräte für die kalte Jahres¬zeit anzulegen. Nur Frederick packt nicht mit an. Er sitzt nachdenklich auf der Wiese und schaut in den Himmel. Als ihn seine Geschwister fragen, warum er nicht hilft, sagt er: „Ich arbeite doch. Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage.“ Frederick sammelt aber noch viel mehr, er fängt auch Farben und Wörter ein. Und als der Winter kommt und eine dicke Schneedecke über der Mäusewiese liegt, holt er seine Schätze hervor: Da werden die Worte zu einem schönen Gedicht, die Farben machen alles bunt und die Sonnenstrahlen wärmen die ganze Mäusefamilie.

Bühne im Hof, Fr 30. 12. 2022, 16 00 Uhr, Sa 31.12. 2022, 14 00 Uhr, www.landestheater.net