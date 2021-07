Mehr als 300 Künstler in über 90 Ausstellungen – und 50.000 Besucher im Jahr, die zum Lachen und Nachdenken nach Krems strömen: Das ist die Zwischenbilanz des Karikaturmuseums Krems, dessen 20-jähriges Bestehen am Samstag bei einem Jubiläumstag mit buntem Programm und freiem Eintritt gefeiert wurde.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte Direktor Gottfried Gusenbauer und seinem Team „zu dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte“, dankte ihrem Vorgänger Erwin Pröll, „der dieses Karikaturmuseum von der ersten Minute an gefördert und immer daran geglaubt hat“, und erinnerte an zwei große Persönlichkeiten, die das Haus maßgeblich geprägt haben und beim 20. Geburtstag leider nicht mehr dabei sein konnten: Manfred Deix (1949 – 2016) und Gustav Peichl (1928 – 2019), den Architekten dieses in Österreich einzigartigen Museums. Zu internationalen Sternstunden in den vergangenen 20 Jahren zählten etwa das Krems-Gastspiel des legendären Cartoonisten Mordillo (1932 – 2019) oder die Ausstellung zu „Lucky Luke“ mit Zeichner Achdé.

Etwas ernster als beim Festakt, der vom Roland Neuwirth Trio musikalisch umrahmt und von Kabarettistin Lydia Prenner-Kas per schallend moderiert wurde, ging es bei einer Diskussion am Nachmittag zu: Auf Einladung der französischen und deutschen Botschaft, des Institut Français, des Deutsch-Französischen Kulturfonds und des Karikaturmuseums Krems wurde auf Deutsch und Französisch über das „Lachen in herausfordernden Zeiten“ gesprochen. Impulsreferate hielten Zukunftsforscher Matthias Horx, der über die Zukunft nach Corona nachsann, und Philosophin Lisz Hirn, die erörterte, ob Superhelden unsere Welt retten können.