Wachau in Echtzeit: Worte und andere Sehnsüchte

„Für mich gehen Kunst und Genuss Hand in Hand.“ Sagt eine, die schon seit Jahren in (und mit) vielen Genres spielt. Und die beides, Kunst und Genuss, vor mittlerweile zehn Jahren in einem kleinen, feinen Festival mit dem ungewöhnlichen Namen „Wachau in Echtzeit“ zusammengefasst hat.

Das lädt heuer schon zu seiner elften Ausgabe. Und zu zehn Abenden und zwei Nachmittagen an ganz besonderen Orten. Denn: „Die Wachau bietet den idealen Nährboden für diese Symbiose“, so Ursula Strauss, Bühnen-, Film- und Fernsehschauspielerin und Festivalleiterin.

„Grenzen“ werden „verlassen“, „Barrieren eingerissen“

Die Aggstein zum Auftakt, die Romy am Programm: Im Rittersaal der Burgruine eröffnet Wachau in Echtzeit-Leiterin Ursula Strauss am 27. Oktober ihr elftes Herbstfestival. Titel des Romy Schneider-Abends: „Je ne regrette goar nix“, also in etwa: „Ich bereu’ goar nix“. Foto: Daniela Matejschek

Dort, in der Wachau, in der Ruine Aggstein und im Schloss Spitz, im Salzstadl Krems und in der Tischlerei Melk, im Kellerschlössl in Dürnstein und bei den Brüdern Lorenz in der ehemaligen Ultramarinfabrik in Leiben, im Barockkeller des Melker Stiftes und im Klangraum der Kremser Minoritenkirche, wird von Ende Oktober bis Anfang Dezember gelesen und gespielt, gesungen und geführt, geträumt und gewandert. Und, so Ursula Strauss, „Grenzen verlassen“ und „Barrieren eingerissen“.

Romy Schneider und James Joyce, Stefan Zweig und Leo Tolstoi, H.C. Artmann, Franzobel und Nava Ebrahimi stehen da am Programm. Schauspielerinnen Dagmar Bernhard, Maxi Blaha oder Nicole Beutler, Geiger Aliosha Biz und Pianistin Dorothy Khadem-Missagh, Gutenstein-Intendant Johannes Krisch und seine Frau oder Bühnen-Star Erwin Steinhauer und seine Lieben stehen da – neben Festivalleiterin Ursula Strauss – auf der Gästeliste.

Und neben Worten sind da Töne von Klezmer bis Greco und von Schubert bis Rachmaninoff zu hören. Außerdem am Wachau in Echtzeit-Programm: zwei Kirchenführungen mit Faßdaubenquartett (und Norbert Hauer) in Sankt Blasien, eine Kulturwanderung zu den „Schwarzen Einhörnern“ und eine Sehnsuchtsreise zu fernen (Meeres-)Gestaden.

www.wachauinechtzeit.at