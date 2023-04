Frequency: Early-Bird-Tagestickets waren innerhalb weniger Stunden weg

Werbung

Sommer, Sonne und Festivalstimmung: Darauf freuen sich schon wieder viele Menschen aus Österreich und darüber hinaus. Diese stürmten am Mittwoch nach der Freigabe der Early-Bird-Tickets die Website des Veranstalters und legten diese für kurze Zeit sogar lahm. Der Veranstalter reagierte auf die hohe Nachfrage. Kurz darauf wurden neue Tagestickets freigeschaltet - jetzt zu einem etwas höhreren Preis.

Headliner wie Imagine Dragons, Electric Callboy und Kraftklub

Vom 17. bis zum 19. August findet das Frequency wieder in St. Pölten am Traisen-Ufer statt. Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher waren 2022 beim Festival im Green Park dabei. Auch heuer wird wieder mit Besuchermassen entlang der Traisen gerechnet. Gleichzeitig mit der Freigabe der Early Bird Tagestickets wurde außerdem das Daily Line-up verkündet, das Headliner wie die Imagine Dragons, Electric Callboy und Kraftklub enthält.

Festivalstart mit Macklemore und Robin Schulz

Bevor das Frequency richtig los geht, gibt es wieder das sogenannte „Prequency“. Early Camper, die bereits einen Tag früher anreisen möchten, haben die Chance, bereits vor dem wirklichen Festivalbeginn ein wenig zu feiern. Der Donnerstag (17. August) startet dann mit großen Headlinern wie Robin Schulz, den Fäaschtbänklern, die Ärzte, Alligatoah und Macklemore. Auch im Nightpark heizen Flava D, Lilly Palmer, Sefa und viele mehr die Stimmung auf.

Am Freitag geht es mit den Imagine Dragons, Electric Callboy, Matthea und Calum Scott weiter. Auch der deutsche Rapper Finch, der mit Hits wie „Abfahrt“ und „Finchiboy“ besonders bei den jungen Leuten gut ankommt, ist Teil des Line-ups. Auch die von ihrem Nummer Eins Hit „Wildberry Lillet“ bekannte Nina Chuba wird am Frequency zu sehen sein. Sie tritt zusammen mit Acts wie Kraftklub, Armin Van Buuren, Georgie Riot und W&W am Samstag auf.

Mehr Infos zum Line-Up unter: Frequency Festival | 17.-19. August 2023 - Green Park St.Pölten, Austria