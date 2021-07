„Zeitlos“ soll sie sein, nicht „kurzlebig vergehen müssen.“ Denn: „Musik wird nicht alt“, ist Albert Hosp überzeugt. Festivals dagegen schon.

Niederösterreichs größtes Weltmusikfest, das selten „glatt“, oft „verkehrt“, aber immer „zeitlos“ war, ist heuer schon ein Vierteljahrhundert (jung). Und hat, seit seiner Gründung im Jahr 1997 und unter der Leitung von Konzert- und Kulturmacher Jo Aichinger, „an die 600 Konzerte auf die Bühne gebracht“. Und zwar „bei (gemessenen) 40 Grad und (gefühlten) 10 Grad“, so der heutige Festivalleiter, Radio-Gestalter und Ö1-Moderator Albert Hosp. Hat „komplett ohne Verstärkung oder mit fein abgestimmtem Sound Equipment“ gespielt. Und hat dabei noch Musik aus tatsächlich aller Welt auf die Wiese, aufs Schiff, in den Karner, in die Kirche, in den Gasthof und zu den Winzern in und um Krems geholt.

Vier Uraufführungen und vier Österreich-Debüts

Heuer hat man sich als „Gastland“ Italien eingeladen, das Land, „das zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen zählt, dessen Kulturszene aber unter schwierigsten Bedingungen weitermacht“, so die „Glatt & Verkehrt“-Macher.

Gut 40 Musikerinnen und Musiker aus Apulien bis Umbrien, aus der Toskana und Sardinien, aus Neapel und dem Salento, aus Südtirol und Sizilien sind da zwischen 9. und 25. Juli unter den Geburtstagsgästen. Außerdem haben sich noch Jazz-Geiger Benjamin Schmid und Crossover-Bratschistin Jelena Popržan angesagt, Perkussionistin Ingrid Oberkanins und ihre gebürtige New Yorker Kollegin Marilyn Mazur, die Herren von 5/8erl in Ehr’n und das Jazzorchester Vorarlberg.

Am dichten Programm stehen insgesamt vier Uraufführungen und vier Österreich-Debüts, darunter das des Schweizer Kult-Quartetts Stiller Has oder das der österreichischen (Kinder-)Liederfinder Ratz Fatz. Neben der Sandgrube 13 in Krems oder dem Schlosshof in Spitz bespielt die Geburtstagsausgabe von Glatt & Verkehrt aber auch neue Konzertorte: das Pfarr- und Kulturzentrum Mautern (und damit erstmals auch das rechte Donauufer), die Musikschule Krems, den Salzstadl in Stein oder den Garten der Minoritenkirche (alle für die neu aufgestellte Musikwerkstatt).

Eröffnet wird der Konzertreigen diesen Freitag traditionellerweise im Schloss Spitz, mit Akkordeon, Tamburin und viel(en) Stimme(n), wie der von Riccardo Tesi oder Luisa Cottifogli. Zum Finale lädt man am Sonntagabend zwei Wochen später mit einem sardischen Trompeter und einem kubanischen Pianisten auf die Hauptbühne bei den Winzern Krems.

Programm, Gäste, Orte, Karten und noch mehr Infos unter: www.glattundverkehrt.at