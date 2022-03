Ybbsiade: Spaßvögel und andere bunte Hunde

Werbung

Ob Viktor Gernot, die Science Busters oder Robin Hood als Musical für die Kleinsten – bei der Ybbsiade wartet von 1. bis 30. April wieder ein bunt gemischtes Programm auf alle Kulturinteressierten.

„Wir hoffen, trotz Corona und der negativen Nachrichten und schrecklichen Ereignisse auf der Welt, den Menschen eine gute Stimmung zu schenken.“ Organisatorin Eva Zemanek

„Das gesamte Konzept ist wie jedes Jahr sehr besonders, wir wollen möglichst viele Menschen ansprechen“ erklärt Ybbsiade-Organisatorin Eva Zemanek. Und: „Wir hoffen, trotz Corona und der negativen Nachrichten und schrecklichen Ereignisse auf der Welt, den Menschen eine gute Stimmung zu schenken.“

Bereits seit 32 Jahren veranstaltet die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau jedes Jahr dieses Kabarett- und Kulturfestival und konnte schon in der Vergangenheit viele bekannte Künstler begrüßen.

Seien es Comedians wie Alfred Dorfer, Roland Düringer, Otto Schenk, Lisa Fitz, Michael Mittermeier oder Gerhard Polt, Musiker wie Wolfgang Ambros, Konstantin Wecker oder Rainhard Fendrich oder aber Zeichner und Karikaturisten wie Paul Flora: Die Liste jener, die bereits Teil der Ybbsiade waren, ist lang. Im heurigen Jahr gibt es eine besondere Neuerung: Erstmals findet die Ybbsiade ohne Intendanz statt.

Neue und alte Hasen, aber kein Intendant

„Der ehemalige Intendant Joesi Prokopetz ist eine großartige Künstler-Persönlichkeit und stand seit 2015 mit seinem Namen für das Festival. Er nannte sich selbst den Intendanten der Herzen“, meint Zemanek, die ebenfalls schon seit zehn Jahren dabei ist und bereits in den letzten Jahren das Festival koordiniert hat.

Mit dabei ist Joesi Prokopetz heuer aber dennoch – als Künstler auf der Bühne. Auch neue Gesichter wie die Science Busters (2. April) gibt es in diesem Jahr neben alt bekannten Größen wie Viktor Gernot zur Eröffnung am 1. April oder Alfred Dorfer (7. April) zu sehen. Ebenfalls Premiere feiern Walter Kammerhofer (23. April), Lukas Perman und Ramesh Nair als „Gentlemen of Swing“ (8. April) sowie Martin Frank (5. April). Letzterer hätte schon 2020 auftreten sollen.

Besonderes Highlight des Festivals ist auch in diesem Jahr wieder die Verleihung des „Spaßvogels“. Alle aktuellen Informationen zum Festival gibt es unter www.ybbsiade.at .