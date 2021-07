Überschattet vom Tod seines Gründers und langjährigen künstlerischen Leiters, Jo Aichinger, beginnt am Mittwoch, 21. Juli, in der Sandgrube 13 der Winzer Krems das Hauptprogramm von „Glatt & Verkehrt“. Niederösterreichs größtes Weltmusikfestival, das seit 2018 von Albert Hosp geleitet wird, findet heuer zum 25. Mal statt.

Nach zwei Wochenenden an besonderen Spielorten in der Wachau übersiedelt Glatt & Verkehrt am Mittwoch an seinen Hauptspielort Winzer Krems, wo es mit zehn Konzerten – darunter vier Uraufführungen und drei Österreichdebüts – wieder spannende Klangbrücken in alle Himmelsrichtungen schlägt. Und die Nachfrage ist groß: Für einige der fünf Abende ist der Online-Verkauf bereits beendet und nur noch der Eintrag auf eine Warteliste möglich.

Auch heuer werden alle Konzerte mitgeschnitten und großteils live übertragen – durch die globale Verfügbarkeit via Ö1-Webradio sogar weltweit.

www.glattundverkehrt.at