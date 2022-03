Imago Dei: Frauen, Frühling und frische Töne

Vor Jo Aichinger zieht sie den Hut. Vor Mystik hat sie (auch) keine Angst. Und vor Ostern will sie der Kirchenmusik keine Konkurrenz machen. Und bittet in der Osterwoche lieber in der Früh als am Abend ins Konzert.

Also nur manches neu, bei Niederösterreichs erstem Festival im neuen Jahr? „Wir machen Uplifting im wahrsten Sinn des Wortes“, lacht Nadja Kayali. Die Musikwissenschafterin, (Opern-)Dramaturgin und (Ö1-)Moderatorin hätte schon 2021 die erste Ausgabe als neue künstlerische Leiterin von Imago Dei eröffnen sollen.

Die Sängerin: Anna Anderluh, zu hören beim Eröffnungskonzert „Imago Deae“ am 11. März. Foto: Maria Frodl

Jetzt wird diesen Freitag eröffnet. Und zwar kein „Osterfestival“, sondern gleich ein „Frühlingsfestival“. Aber doch ein „mystisch-spirituelles“ („Das war, wie der Name, auch eine Vorgabe“). „Zwischenwelten“ hat Nadja Kayali ihr Programm übertitelt („Gerade weil jetzt diese Zeitenwende da ist“) und will vor allem „eine Vision und Zuversicht“ vermitteln. Und „das Gemeinsame und das Vielfältige“ zeigen.

„Vielleicht“, überlegt die gebürtige Wienerin mit den syrischen Wurzeln, „spiegelt der erste Abend das am stärksten wider“. Für den hat Kayali diesen Freitag gut 50 Frauen von der Sängerin bis zur Schlagzeugerin und von der Bassistin bis zur Geigerin („Ich möchte die tollen Frauen auf der Bühne sehen“) in die Kremser Minoritenkirche geholt. Motto des Eröffnungabends: „Imago Deae“, also: „Das Bildnis der Göttin“.

Einen Tag später soll „diesem magischen Ort“, der ehemaligen Bettelordenskirche in Krems-Stein, ein „kompositorisches Denkmal“ gesetzt werden, von der australischen Komponistin, Architektin und Mathematikerin Tamara Friebel.

Die Komponistin: Tanja Friebel, zu hören bei der Uraufführung ihrer „Illuminations“ am 12. März. Foto: Maria Frodl

Ihre „Illuminations“ will man nächstes Jahr auch nach Ossiach, zum Carinthischen Sommer, „exportieren“, denn: „Imago Dei ist kein einzelner Planet, der in der NÖ Festivallandschaft herumschwirrt“, so Nadja Kayali. Und fährt mit einem weiteren musikalischen Schwerpunkt zum aus der Ukraine stammenden polnischen Komponisten und KZ-Überlebenden Simon Laks „auch nach Salzburg und St. Pölten“.

Den Kremsern will Imago Dei 2022 „etwas Exklusives“ bieten, mit Eigenproduktionen von fast nur in Österreich lebenden Künstlerinnen und Künstlern und Musik von Syrien bis Skrjabin („Das wird sehr mystisch, ich hoffe, dass sich da viele trauen“) und von Cembalist Johannes Maria Bogner bis zu den Divinerinnen.

19 Konzerte stehen bis 16. April am Frühlingsprogramm, in dem auch die Literatur eine wichtige Rolle spielt und in dem man das Osterwochenende heuer „ganz ausgelassen“ hat. Was sich die neue Intendantin für ihr erstes Festival wünscht? „Full house und glückliche Gesichter!“

https://www.klangraum.at/de/imago-dei