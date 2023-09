50 Jahre Musica Sacra: Als aus Tönen Licht wurde

Das Licht hört man. Gott hört man auch. Nicht nur in der geistlichen Musik. Aber auch. Und vor allem in Joseph Haydns „Schöpfung“. Da schwebt erst der Geist (Gottes) über dem Wasser. Dann strahlt das Licht über die Erde. Und das so hell, das man gleich mitsingen möchte, mit dem Chor.

Der Chor heißt in St. Pölten Domkantorei, das Orchester L'Orfeo, das Festival Musica Sacra. Und der Dirigent: Valentin Kunert. Der ist seit letztem Jahr St. Pöltens Domkapellmeister. Und ab nächstem Jahr auch Festivalleiter von NÖs ältestem Kirchenmusikfestival („ein Festival, das sich auf sakrale Musik konzentriert, ist eher außergewöhnlich“, so Kunert im Kirche bunt-Interview).

Davor, also: heuer, wird gefeiert. 50 Jahre „heilige Musik“ in NÖs heiligen (Stifts-)Kirchen. Und zum Auftakt, also: am Anfang zur Jubiläumssaison in St. Pöltens Dom, der am Festivaleröffnungswochenende auch gleich seinen neu gestalteten Platz feiert. Und es am 10. September „Licht“ werden lässt – mit Christina Gansch als Gabriel und Eva, Johannes Bamberger als Uriel und Günter Haumer als Raphael und Adam.

Mit Bach und Vivaldi geht es eine Woche später, am 17. September, im Stift Lilienfeld leuchtend weiter – und mit einem ausgewiesenen Alte Musik-Experten am Dirigentenpult: St. Pöltens jahrzehntelangem Domkapellmeister und Festivalleiter Otto Kargl, der mit der Cappella Nova Graz zu Musica Sacra zurückkehrt. Bevor am 24. September auch ganz neue Töne im Stift Herzogenburg leuchten, von Komponist Wolfgang Mitterer, der auch mit Domorganist und Festivalkurator Ludwig Lusser Bach weiterdenkt. Noch mehr Bach, dazu Tschechiens Petr Eben, steht am 1. Oktober im Dom zu St. Pölten am Programm, bevor – nach vier Konzerten und drei Messen – der niederländische Organist Pieter van Dijk die Jubiläumssaison am 8. Oktober abschließt: mit Bach. Und: noch mehr Licht.

Valentin Kunert über „Die Schöpfung“: „Das ist ein Wegweiser in eine neue Zeit.“ Die neue Zeit von Musica Sacra beginnt 2024 – mit Arthur Honeggers „König David“. www.festival-musica-sacra.at