Die Klänge, die Künstler Gammon per Synthesizer live erzeugte, verbreiteten eine unwirkliche, unheimliche Stimmung, machten die Macht des Ortes spürbar, vielleicht auch die Macht der Verantwortung – von damals, heute, von einzelnen und allen.

Macht ergreifen, verteilen und abgeben war das Thema der 22. Globart Academy, einer Plattform zum Gedankenaustausch, ein Treffpunkt für Wissenschaft, Kunst, Ökonomie und Philosophie. Am 30. und 31. Oktober lief sie ab. Mit wenigen Menschen, die das AKW Zwentendorf mit viel Abstand, Worten, Gedanken und Musik erschütterten. Junge Stipendiatinnen schrieben eine neue Verfassung (für Klimaschutz, ein Recht auf Sterbenhelfen und auf Ungleichheit), die übrigen Teilnehmenden diskutierten, reflektierten, hörten zu.

Zum Denken gab es an beiden Tagen viel, viel Ernstes, auch mit Schmäh. „Der Mensch muss jetzt gegen sich selbst kämpfen, weil er sich in diese Lage gebracht hat“, sagte etwa Künstler Peter Weibel und meint damit, wir haben die Basis für Pandemien durch den Kapitalismus selbst geschaffen. Philosoph Markus Gabriel stellt uns eine Zukunft in Aussicht, „wenn das moralisch Richtige ökonomisch wertvoll sein kann“.

Dass die Macht der Vielen „etwas weiterbringt, aber langsam“ und dass „Zusammenarbeit statt Konkurrenz“ dabei helfen, meinten Vertreterinnen der Aktivismusszene. Auch am zweiten Tag sorgten Politikwissenschaftlerinnen, Journalisten, Zukunftsforscher, Schriftsteller und Geldmenschen für Gedankenstoff.

Fazit: Vielfältig, inspirierend und in Zeiten der Distanz wichtiger denn je!