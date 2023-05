Wald/4 Festival wurde eröffnet

Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss für das Wald/4 Festival, das bis zum 15. August andauern wird. Die Kulturvernetzung NÖ lud dazu am 13. Mai zu einer Eröffnungstour, bei der drei ausgewählte Projekte vorgestellt wurden.

Den Auftakt machte „Dialog malt Anders“ im Kunstmuseum Krems. Hierbei wurde das Kunstbuch der Kunstgruppe Retz in Kooperation mit der Wachauer Künstlerin Christa Hameseder nach einer Begrüßung durch Bundesrätin Margit Göll (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner) und Ruth Schremser (GF Kunstmuseum) vorgestellt.

Ein weiteres Projekt war das Festival-Projekt „art and future lab 2023“. Bei diesem belebt Projektleiterin Nora Eckart gemeinsam mit jungen KünstlerInnen und Jugendlichen bis Mitte August das neue Pürbacher Kunstareal mit Podiumsgesprächen, Kunst, Workshops, Konzerten und zwei Symposien. Darüber hinaus wurde eine zukunftsweisenden Vision der Architektin Barbara Reiberger für die Alte Textilfabrik in Hirschbach (in Anlehnung an das Kunstareal) vorgestellt.

Zuletzt wurde, nach dem offiziellen Festival-Empfang im Dorfgasthaus, im Feriendorf Königsleitn in Litschau im Beisein zahlreicher politischer VertreterInnen und ProtagonistInnen der Szene, der performative Parcours „Näher als mein Schatten“ begangen.

www.viertelfestival.at