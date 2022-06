Barockfestival St. Pölten: Wo die Lauten zwitschern

Werbung

„Musik kann Brücken bauen und Frieden fördern“. Ist die künstlerische Leiterin überzeugt. Und hat St. Pöltens diesjähriges Barockfestival mit dem Satz „In Music We Trust“, also etwa: „In die Musik setzen wir unser Vertrauen“, übertitelt.

Musiziert wird in der mittlerweile 16. Festivalausgabe ab 11. Juni – in sieben (Vor-) Abendkonzerten an vier Spielorten in der Barockstadt. Und: mit zwei Österreichpremieren. Gleich zur Eröffnung hat Barockfestival-Leiterin Caroline Berchotteau die deutsche Gambistin Marthe Perl eingeladen, die mit zwei Gamben und einer Laute unter dem Motto „Violette de Nuit“ diesen Samstag in der St. Pöltner Franziskanerkirche Österreichpremiere feiert.

Eröffnen am 11. Juni das 16. Barockfestival in St. Pölten: Gambistin Marthe Perl mit Hanna Thiel (Gambe) und Johannes Gontarski (Laute). Foto: Marthe Perl

Renaissancemusik steht einen Tag später, am 12. Juni, am Konzertprogramm, wenn das Bremer Boreas Quartett mit Sopranistin Dorothee Mields in der ehemaligen St. Pöltner Synagoge konzertiert.

Händel, Bach und Vogelgesang

Barock pur, nämlich: „Bach Solo“, ist am 17. Juni in der Evangelischen Kirche zu hören, wenn der Artist in Residence des Barockfestivals 2022, Thomas Dunford, mit seiner Laute auch Bachs berühmteste Suiten und Partiten für Cello bzw. Geige interpretiert.

Zu einem „musikalischen Festmahl“ bittet der Lautenist dann einen Tag später, am 18. Juni, im Sommerrefektorium hinter St. Pöltens Domkirche, mit Countertenor Iestyn Davies und Robert Dowlands Liedersammlung „A Musicall Banquet“ aus 1610. Und mit dem französischen Ensemble Jupiter trifft sich Thomas Dunford am 19. Juni in St. Pöltens ehemaliger Synagoge, zu einer „barocken West Side Story“ und Liedern und Arien von Georg Friedrich Händel.

Ganz andere Töne treffen sich am 23. Juni, wieder in der ehemaligen Synagoge, nämlich: Obertöne und Electronics. Und: Hildegard von Bingen und die Musique Concréte der Tonbandgeräte und Loops aus dem 20. Jahrhundert. Mit dabei: (Oberton-)Sängerin Anna-Maria Hefele. Und zum Festivalfinale am 24. Juni feiert man gleich noch einmal Österreichpremiere. Mit zwei Stimmakrobaten, einem Flötisten und dem Gesang der Vögel aus fünf Kontinenten in St. Pöltens Franziskanerkirche.

www.barockfestival.at