Gneixendorf: Wo Beethoven mit Brahms flaniert

Getroffen haben sie sich nie. Dazu starb der eine zu früh und kam der andere zu spät zur Welt. Aber geträumt haben sie beide. Ludwig van Beethoven genauso wie Johannes Brahms. Von „unsterblichen Geliebten“ oder von „allzu lieben Mädchen“, jedenfalls: von großen Gefühlen. Wie denen, die Robert Schumann für seine Clara hegte.

Sie alle, Beethoven, Brahms und Schumann, treffen sich dieses Wochenende in Gneixendorf, wenn die Kremser Köchelgesellschaft schon zum vierten Mal zum Beethoven-Festival bittet. Und zur „Landpartie“ ins „Beethoven“-Schloss Wasserhof, genauer: in dessen Schüttkasten im romantischen Schlosspark fährt. Dort wird heuer von der „Welt“ geträumt, von der Freiheit und der Einsamkeit („frei, aber einsam“, wie Johannes Brahms über sich gesagt haben soll), von der Poesie (die für Robert Schumann die Grundlage der Musik gewesen sein soll) oder von den Gefühlen („was ich auf dem Herzen habe, muss heraus“, wie Ludwig van Beethoven geschrieben hat).

Dazu hat Köchelgesellschafts-Obmann Severin Endelweber gemeinsam mit Köchelgesellschafts-Moderator Manfred Permoser von Freitag bis Sonntag zu zwei Abend- und einem Vormittagskonzert Geigerin Klara Flieder und Cellist Christophe Pantillon (am 15. September) eingeladen, Violinist Ernst Kovacic (am 16. September) oder Mezzosopranistin Stephanie Houtzeel (am 17. September). Und Fantasien und Romanzen, Impromptus und Märchenbilder und, natürlich, Lieder von Beethoven und Brahms, von Robert und Clara Schumann und auch noch von Gustav Mahler aufs Programm gesetzt.

Romantische Töne am „musikalischen Lagerfeuer“

Moderiert wird am Freitag und Samstag von Musik-Professor Manfred Permoser, musiziert wird im atmosphärischen Schüttkasten auf der Wiese des schmucken Schlosses Wasserhof. „Und das Besondere dabei ist heuer, dass die jeweiligen Ensembles in wechselnden Besetzungen spielen“, erklärt Severin Endelweber. Und: „Dass wir die Aufstellung in der Pause um 180 Grad drehen“. Also spielt einmal das Cello mit dem Klavier, einmal die Geige, und einmal alle drei im Trio, singt einmal der Mezzo mit Klavier, einmal die Viola, und einmal alle drei im Trio. Und drehen sich alle auf der mittigen Bühne, wie um ein „musikalisches Lagerfeuer“, so Endelweber, selbst Bratschist.

Neu ist heuer auch die Kooperation mit Niederösterreichs Serenadenkonzerten, und zwar für die Abschlussmatinee am Sonntag. Da singt Stephanie Houtzeel mit Thomas Selditz an der Viola und Biliana Tzinlikova am Klavier von den „Wonnen der Wehmut“ und der „zärtlichen Liebe“, von „deinen blauen Augen“ und „meiner grünen Liebe“. Und Ludwig van Beethoven? Der hatte seinen letzten Herbst im Schloss Wasserhof verbracht. Seine letzten Streichquartette als Gast seines Bruders Johann fertig geschrieben. Und dabei vermutlich nicht nur auf den Schüttkasten im Schlossgarten, sondern auch auf die Sonnenuhr vor seinen Fenstern geschaut (wie sein Neffe Karl niederschrieb).

Herbst-Domizil: das schmucke, heute in Privatbesitz von Architekt Ernst Linsberger befindliche Schloss Wasserhof, in dem Ludwig van Beethoven anno 1826 seinen letzten Herbst verbracht. Foto: Matthias Streibel

www.koechelgesellschaft.at