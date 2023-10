Herbstlicher Kulturgenuss: "Wachau in Echtzeit“

Seit elf Jahren schon macht das kleine, feine, herbstliche Festival mit dem ungewöhnlichen Namen die Wachau „in Echtzeit“ erlebbar und das außerhalb der geschäftigen und überfüllten Tourismussaison. Denn wenn der Herbst in der Wachau einkehrt, dann wird es leiser, intimer und ruhiger. „Eine besondere, mystische Zeit“, so Festivalleiterin und NÖN-Leopold-Preisträgerin Ursula Strauss. Während seiner nunmehr zwölften Ausgabe bespielt „Wachau in Echtzeit“ an zehn Abenden und zwei Nachmittagen zehn verschiedene Orte. Das, sagt Strauss, sei auch das Besondere an dem Festival: „wir sind in den unterschiedlichsten Spielstätten und Gemeinden zu Gast. Dadurch entstehen Orte der Kunst und Begegnung.“

Vom 27. Oktober bis zum 2. Dezember gibt es quer durch die Wachau Komisches, Besinnliches, Überraschendes und Fantasievolles. An teilweise außergewöhnlichen Orten, wie dem Kloster UND oder der Ruine Aggstein, aber auch auf Schloss Spitz und Stift Melk und vielen weiteren Orten, trifft man auf Christian Dolezal und Norbert Hauer ebenso wie auf Jack Kerouac und William Shakespeare. Auch gewandert wird: am 28. Oktober führen der Waldpädagoge und Wildbiologe Marcus Zuber und der Schauspieler Kajetan Dick die Besucher von der Kartause Aggsbach in den Dunkelsteinerwald, vorbei an „Katzenköpfen und Karfunkelsteinen“ und begleitet von Märchen und Sagen. Es ist ein Festival der ganz besonderen Art, dessen Ziel es auch ist, so Strauss, „eine Art Diamantenwerkstätte zu schaffen“ in der Künstler aller Art ihre vielfältigen Projekte zeigen können. Und das jenseits von „Quoten, Clicks und Besucherzahlen“, denn: „Auch die kleinsten Räume werden mit Hingabe bespielt“. Den Festivalausklang am 2. Dezember gestaltet Strauss selbst und singt gemeinsam mit Songwriter und Dichter Ernst Molden aus dessen neuem Album „Oame Söö“.

Termine und Inormationen unter: https://www.wachaukulturmelk.at/